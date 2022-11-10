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Миронов предложил продлить сроки действия документов мобилизованных - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830480118.html
Миронов предложил продлить сроки действия документов мобилизованных
Миронов предложил продлить сроки действия документов мобилизованных - РИА Новости, 10.11.2022
Миронов предложил продлить сроки действия документов мобилизованных
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением продлить срок действия документов... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:25
2022-11-10T13:25
специальная военная операция на украине
общество
сергей миронов
михаил мишустин
частичная мобилизация в россии
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением продлить срок действия документов мобилизованных, который истек в период прохождения военной службы, копия соответствующего документа имеется в распоряжении РИА Новости."Представляется необходимым дополнить данное постановление положением о признании действующим паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта, а также российского национального водительского удостоверения, сроки действия которых истекли или истекают в период прохождения военной службы мобилизованного", - говорится в документе.Кроме того, Миронов предлагает считать данные документы действующими в течение 3 месяцев после окончания военной службы в рамках частичной мобилизации. "Одновременно предлагается перечисленные документы считать действующими в течение трех месяцев по окончании прохождения гражданином военной службы в рамках частичной мобилизации", - отмечается в документе.
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общество, сергей миронов, михаил мишустин, частичная мобилизация в россии, партия "справедливая россия - за правду"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Частичная мобилизация в России, Партия "Справедливая Россия - за правду"
13:25 10.11.2022
 
Миронов предложил продлить сроки действия документов мобилизованных

Лидер эсеров Миронов предложил продлить истекшие сроки действия документов мобилизованных

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением продлить срок действия документов мобилизованных, который истек в период прохождения военной службы, копия соответствующего документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется необходимым дополнить данное постановление положением о признании действующим паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта, а также российского национального водительского удостоверения, сроки действия которых истекли или истекают в период прохождения военной службы мобилизованного", - говорится в документе.
Кроме того, Миронов предлагает считать данные документы действующими в течение 3 месяцев после окончания военной службы в рамках частичной мобилизации. "Одновременно предлагается перечисленные документы считать действующими в течение трех месяцев по окончании прохождения гражданином военной службы в рамках частичной мобилизации", - отмечается в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей МироновМихаил МишустинЧастичная мобилизация в РоссииПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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