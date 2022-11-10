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Госдума освободила от налога материальную помощь мобилизованным - РИА Новости, 10.11.2022
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Госдума освободила от налога материальную помощь мобилизованным
Госдума освободила от налога материальную помощь мобилизованным - РИА Новости, 10.11.2022
Госдума освободила от налога материальную помощь мобилизованным
Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:35
2022-11-10T12:35
специальная военная операция на украине
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным и некоторым другим лицам.От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей.При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности I группы.Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами и безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам "на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры". Суточные по таким командировкам также освобождаются от НДФЛ.Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ. Причем этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.
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россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
12:35 10.11.2022
 
Госдума освободила от налога материальную помощь мобилизованным

Госдума освободила от налога и страховых взносов материальную помощь мобилизованным

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным и некоторым другим лицам.
От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей.
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Документы для выплат мобилизованным готовы, заявили в Минобороны
При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности I группы.
Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами и безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам "на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры". Суточные по таким командировкам также освобождаются от НДФЛ.
Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.
Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ. Причем этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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