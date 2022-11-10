https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830401670.html

В Подмосковье заявили о снижении числа обращений по частичной мобилизации

В Подмосковье заявили о снижении числа обращений по частичной мобилизации - РИА Новости, 10.11.2022

В Подмосковье заявили о снижении числа обращений по частичной мобилизации

Число обращений, связанных с частичной мобилизацией, радикально снизилось в Подмосковье, но они ещё есть и разбираются в "ручном режиме", сообщил губернатор... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:46

2022-11-10T08:46

2022-11-10T08:46

общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Число обращений, связанных с частичной мобилизацией, радикально снизилось в Подмосковье, но они ещё есть и разбираются в "ручном режиме", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Обращения (по вопросам частичной мобилизации - ред.) радикально упали, но они ещё остались. Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.По его словам, вопросы в основном касались выплат мобилизованным. Губернатор добавил, что вопросы с выплатами завершаются в "ручном режиме" и их немного: "5% осталось от общего числа обращений".Также Воробьев подчеркнул, что важно, чтобы после этих выплат система коммуникации на каждой территории работала."В то время как мужья, сыновья находится там, максимально эту поддержку оказывать, максимально ответы на вопросы давать. Вот в чем наша задача", - заключил губернатор МО.

https://ria.ru/20221109/mobilizatsiya-1830250465.html

московская область (подмосковье)

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общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии