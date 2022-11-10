https://ria.ru/20221110/miigaik-1830300920.html

Ученые создали самый полный классификатор облаков

Ученые создали самый полный классификатор облаков - РИА Новости, 10.11.2022

Ученые создали самый полный классификатор облаков

Ученые МИИГАиК разработали программное обеспечение для автоматизированной классификации облаков на основе изображений с Земли. Для этого была выведена... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:00

2022-11-10T09:00

2022-11-10T09:00

наука

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ученые МИИГАиК разработали программное обеспечение для автоматизированной классификации облаков на основе изображений с Земли. Для этого была выведена собственная методика съемки неба, собрано и размечено более 87 тысяч фотографий. На сегодняшний день это самый масштабный классификатор, учитывающий все нюансы явления облачности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Облачность – одна из важнейших характеристик погодных условий, ощутимо влияющая на жизнедеятельность человека. “Поведением” облаков в равной степени обуславливаются и ежедневный выбор одежды, соответствующей погоде, и количество солнечных дней в году, что является важным фактором для сельского хозяйства. А прогнозирование ураганов, ледяных дождей или аномальной жары напрямую касается безопасности.По словам ученых, точное распознавание формы облаков поможет повысить достоверность прогноза погоды и эффективность прогнозирования климатической модели (цифровой симуляции, которая используется для анализа изменения климата). Также результаты исследования помогут отследить глобальные изменения климата.Научный коллектив поставил задачу системной работы по уменьшению процента ошибок в прогнозах. Для этого процедуру классификации нужно было автоматизировать.Ученым удалось проанализировать все доступные публичные массивы данных по облакам, выявить в них неточности и причины их возникновения.“В одних наборах данных облака были рассортированы только по ярусам, в других – присутствовали не все формы облачности. Но наибольшие сложности вызывает то, что каждое изображение представляет собой фотографию одного конкретного облака. На небе обычно скапливаются облака разных форм, и часто – на нескольких ярусах”, – пояснила Белышева.По ее словам, так и возникла необходимость в качественной и информативной базе данных. При разработке использовался только труд метеорологов.В результате, подробность базы данных обусловлена не только количеством фотографий, но и учетом их специфики. Ученые МИИГАиК обращают внимание не только на формы облаков, но и на сопутствующие данные: атмосферные явления, внешние предметы, как правило, попадающие в объектив, суточность и сезонность. Также на снимки могут попасть дома или крыши домов, деревья и т. д. Для работы с изображением, небо должно занимать не менее 40 процентов фотографии.Кроме того, количество снимков постоянно увеличивается, и к декабрю этого года их количество может превысить 100 тысяч.В настоящий момент исследователи продолжают работу над приложением-классификатором, цель которого – облегчить процесс гидрометео- и климатического мониторинга посредством безошибочного узнавания облаков и их специфики.

https://ria.ru/20220914/miigaik-1813745880.html

https://ria.ru/20220830/miigaik-1812143447.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, земля, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), россия, москва, погода