https://ria.ru/20221110/migrant-1830529056.html

Британия может начать размещать мигрантов на круизных судах вместо гостиниц

Британия может начать размещать мигрантов на круизных судах вместо гостиниц - РИА Новости, 10.11.2022

Британия может начать размещать мигрантов на круизных судах вместо гостиниц

Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает возможность размещать мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:24

2022-11-10T15:24

2022-11-10T15:24

в мире

риши сунак

великобритания

ла-манш

шотландия

мвд великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab81501dabc37d24b6576e5a068e42fe.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает возможность размещать мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских общежитиях вместо гостиниц для сокращения расходов, сообщила в четверг газета Times."Министерство внутренних дел рассмотрело размещение мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских общежитиях для сокращения расходов содержания их в гостиницах", - говорится в сообщении издания.В настоящий момент размещение мигрантов в гостиницах обходится британской казне примерно в семь миллионов стерлингов в день. В год королевство тратит на это свыше двух миллиардов фунтов.Глава МВД Суэлла Браверман поручила ответственным лицам найти новые места, способные разместить большое количество людей, для сокращения расходов. Помимо кораблей и общежитий, чиновники рассматривают возможность использовать для содержания мигрантов караванные парки, парки отдыха, а также заброшенные военные базы.Во время летней предвыборной кампании новый премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал найти "тысячи новых кроватей" для беженцев, используя как старые ресурсы, так и предлагая новые идеи решения проблемы, включая использование круизных судов, пишет Times.Правительство Шотландии уже зафрахтовало несколько круизных судов для размещения беженцев из Украины. В Эдинбурге один из кораблей принял до 1700 человек, сообщает газета.Ранее Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в городе Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1600 мигрантов, однако содержит четыре тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе этого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию за этот год, приближается к 40 тысячам.

https://ria.ru/20220825/migranty-1812099903.html

https://ria.ru/20221106/ukraina-1829487985.html

https://ria.ru/20221104/bezhentsy-1829241421.html

великобритания

ла-манш

шотландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, великобритания, ла-манш, шотландия, мвд великобритании