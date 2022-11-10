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Британия может начать размещать мигрантов на круизных судах вместо гостиниц - РИА Новости, 10.11.2022
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Британия может начать размещать мигрантов на круизных судах вместо гостиниц
Британия может начать размещать мигрантов на круизных судах вместо гостиниц - РИА Новости, 10.11.2022
Британия может начать размещать мигрантов на круизных судах вместо гостиниц
Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает возможность размещать мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:24
2022-11-10T15:24
в мире
риши сунак
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ла-манш
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает возможность размещать мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских общежитиях вместо гостиниц для сокращения расходов, сообщила в четверг газета Times."Министерство внутренних дел рассмотрело размещение мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских общежитиях для сокращения расходов содержания их в гостиницах", - говорится в сообщении издания.В настоящий момент размещение мигрантов в гостиницах обходится британской казне примерно в семь миллионов стерлингов в день. В год королевство тратит на это свыше двух миллиардов фунтов.Глава МВД Суэлла Браверман поручила ответственным лицам найти новые места, способные разместить большое количество людей, для сокращения расходов. Помимо кораблей и общежитий, чиновники рассматривают возможность использовать для содержания мигрантов караванные парки, парки отдыха, а также заброшенные военные базы.Во время летней предвыборной кампании новый премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал найти "тысячи новых кроватей" для беженцев, используя как старые ресурсы, так и предлагая новые идеи решения проблемы, включая использование круизных судов, пишет Times.Правительство Шотландии уже зафрахтовало несколько круизных судов для размещения беженцев из Украины. В Эдинбурге один из кораблей принял до 1700 человек, сообщает газета.Ранее Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в городе Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1600 мигрантов, однако содержит четыре тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе этого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию за этот год, приближается к 40 тысячам.
https://ria.ru/20220825/migranty-1812099903.html
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в мире, риши сунак, великобритания, ла-манш, шотландия, мвд великобритании
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Ла-Манш, Шотландия, МВД Великобритании
15:24 10.11.2022
 
Британия может начать размещать мигрантов на круизных судах вместо гостиниц

МВД Британии планирует размещать мигрантов на вышедших из строя круизных судах

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает возможность размещать мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских общежитиях вместо гостиниц для сокращения расходов, сообщила в четверг газета Times.
"Министерство внутренних дел рассмотрело размещение мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских общежитиях для сокращения расходов содержания их в гостиницах", - говорится в сообщении издания.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 14:51
СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду
В настоящий момент размещение мигрантов в гостиницах обходится британской казне примерно в семь миллионов стерлингов в день. В год королевство тратит на это свыше двух миллиардов фунтов.
Глава МВД Суэлла Браверман поручила ответственным лицам найти новые места, способные разместить большое количество людей, для сокращения расходов. Помимо кораблей и общежитий, чиновники рассматривают возможность использовать для содержания мигрантов караванные парки, парки отдыха, а также заброшенные военные базы.
Во время летней предвыборной кампании новый премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал найти "тысячи новых кроватей" для беженцев, используя как старые ресурсы, так и предлагая новые идеи решения проблемы, включая использование круизных судов, пишет Times.
Правительство Шотландии уже зафрахтовало несколько круизных судов для размещения беженцев из Украины. В Эдинбурге один из кораблей принял до 1700 человек, сообщает газета.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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В Британии рассказали об отчаянии премьера Сунака из-за украинских беженцев
Ранее Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в городе Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1600 мигрантов, однако содержит четыре тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе этого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию за этот год, приближается к 40 тысячам.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Беженцев с Украины выселили из гостиницы в Британии, сообщили СМИ
 
В миреРиши СунакВеликобританияЛа-МаншШотландияМВД Великобритании
 
 
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