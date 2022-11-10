Британия может начать размещать мигрантов на круизных судах вместо гостиниц
МВД Британии планирует размещать мигрантов на вышедших из строя круизных судах
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает возможность размещать мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских общежитиях вместо гостиниц для сокращения расходов, сообщила в четверг газета Times.
"Министерство внутренних дел рассмотрело размещение мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских общежитиях для сокращения расходов содержания их в гостиницах", - говорится в сообщении издания.
В настоящий момент размещение мигрантов в гостиницах обходится британской казне примерно в семь миллионов стерлингов в день. В год королевство тратит на это свыше двух миллиардов фунтов.
Глава МВД Суэлла Браверман поручила ответственным лицам найти новые места, способные разместить большое количество людей, для сокращения расходов. Помимо кораблей и общежитий, чиновники рассматривают возможность использовать для содержания мигрантов караванные парки, парки отдыха, а также заброшенные военные базы.
Во время летней предвыборной кампании новый премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал найти "тысячи новых кроватей" для беженцев, используя как старые ресурсы, так и предлагая новые идеи решения проблемы, включая использование круизных судов, пишет Times.
Ранее Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в городе Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1600 мигрантов, однако содержит четыре тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе этого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию за этот год, приближается к 40 тысячам.