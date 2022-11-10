Рейтинг@Mail.ru
Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221110/metan-1830560541.html
Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана
Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана - РИА Новости, 10.11.2022
Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана
Китай намерен постепенно расширять свои возможности по контролю за выбросами метана, заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, специальный... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:49
2022-11-10T16:49
россия-китай: главное
всемирный банк
китай
си цзиньпин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830561085_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_b023e480a3dec8ddf5bb500e5ce60b7b.jpg
МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен постепенно расширять свои возможности по контролю за выбросами метана, заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа.Он сделал такое заявление, выступая накануне на мероприятии высокого уровня "Пришло время спринта: борьба с выбросами метана", организованном Всемирным банком в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе.Се Чжэньхуа отметил, что Китай уделяет большое внимание контролю выбросов метана, реализует ряд мер в секторах угольной, нефтяной, газовой промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов.Кроме того, Китай внедряет рыночные механизмы, побуждающие предприятия контролировать выбросы метана, добавил он."Китай готов укреплять коммуникацию и обмены с другими странами для сотрудничества в области политических мер, инноваций и технологий, применяемых для контроля выбросов метана, чтобы вносить коллективный вклад в борьбу с глобальным изменением климата", -- сказал Се Чжэньхуа.COP27 проходит в египетском прибрежном городе Шарм-эш-Шейх. Мероприятие продлится до 18 ноября.
https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830561085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d473215a5d84d3770073d26246ca6fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всемирный банк, китай, си цзиньпин, оон
Россия-Китай: Главное, Всемирный банк, Китай, Си Цзиньпин, ООН
16:49 10.11.2022
 

Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана

© AFP 2022 / Ahmad GharabliСпециальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа на конференции ООН по вопросам изменения климата COP27 в Шарм-эль-Шейхе
Специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа на конференции ООН по вопросам изменения климата COP27 в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
Специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа на конференции ООН по вопросам изменения климата COP27 в Шарм-эль-Шейхе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен постепенно расширять свои возможности по контролю за выбросами метана, заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа.
Он сделал такое заявление, выступая накануне на мероприятии высокого уровня "Пришло время спринта: борьба с выбросами метана", организованном Всемирным банком в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе.
Се Чжэньхуа отметил, что Китай уделяет большое внимание контролю выбросов метана, реализует ряд мер в секторах угольной, нефтяной, газовой промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов.
Кроме того, Китай внедряет рыночные механизмы, побуждающие предприятия контролировать выбросы метана, добавил он.
"Китай готов укреплять коммуникацию и обмены с другими странами для сотрудничества в области политических мер, инноваций и технологий, применяемых для контроля выбросов метана, чтобы вносить коллективный вклад в борьбу с глобальным изменением климата", -- сказал Се Чжэньхуа.
COP27 проходит в египетском прибрежном городе Шарм-эш-Шейх. Мероприятие продлится до 18 ноября.
Посетители парка Ароматные холмы в пригороде Пекина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:00Россия-Китай: Главное
Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений
 
Россия-Китай: ГлавноеВсемирный банкКитайСи ЦзиньпинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала