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Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана
Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана - РИА Новости, 10.11.2022
Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана
Китай намерен постепенно расширять свои возможности по контролю за выбросами метана, заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, специальный... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:49
2022-11-10T16:49
2022-11-10T16:49
россия-китай: главное
всемирный банк
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен постепенно расширять свои возможности по контролю за выбросами метана, заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа.Он сделал такое заявление, выступая накануне на мероприятии высокого уровня "Пришло время спринта: борьба с выбросами метана", организованном Всемирным банком в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе.Се Чжэньхуа отметил, что Китай уделяет большое внимание контролю выбросов метана, реализует ряд мер в секторах угольной, нефтяной, газовой промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов.Кроме того, Китай внедряет рыночные механизмы, побуждающие предприятия контролировать выбросы метана, добавил он."Китай готов укреплять коммуникацию и обмены с другими странами для сотрудничества в области политических мер, инноваций и технологий, применяемых для контроля выбросов метана, чтобы вносить коллективный вклад в борьбу с глобальным изменением климата", -- сказал Се Чжэньхуа.COP27 проходит в египетском прибрежном городе Шарм-эш-Шейх. Мероприятие продлится до 18 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный банк, китай, си цзиньпин, оон
Россия-Китай: Главное, Всемирный банк, Китай, Си Цзиньпин, ООН
МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китай намерен постепенно расширять свои возможности по контролю за выбросами метана, заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа.
Он сделал такое заявление, выступая накануне на мероприятии высокого уровня "Пришло время спринта: борьба с выбросами метана", организованном Всемирным банком
в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе
.
Се Чжэньхуа отметил, что Китай уделяет большое внимание контролю выбросов метана, реализует ряд мер в секторах угольной, нефтяной, газовой промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов.
Кроме того, Китай внедряет рыночные механизмы, побуждающие предприятия контролировать выбросы метана, добавил он.
"Китай готов укреплять коммуникацию и обмены с другими странами для сотрудничества в области политических мер, инноваций и технологий, применяемых для контроля выбросов метана, чтобы вносить коллективный вклад в борьбу с глобальным изменением климата", -- сказал Се Чжэньхуа.
COP27 проходит в египетском прибрежном городе Шарм-эш-Шейх. Мероприятие продлится до 18 ноября.