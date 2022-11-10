https://ria.ru/20221110/metan-1830560541.html

Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана

Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана - РИА Новости, 10.11.2022

Китай наращивает возможности по контролю за выбросами метана

Китай намерен постепенно расширять свои возможности по контролю за выбросами метана, заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, специальный... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:49

2022-11-10T16:49

2022-11-10T16:49

россия-китай: главное

всемирный банк

китай

си цзиньпин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830561085_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_b023e480a3dec8ddf5bb500e5ce60b7b.jpg

МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен постепенно расширять свои возможности по контролю за выбросами метана, заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа.Он сделал такое заявление, выступая накануне на мероприятии высокого уровня "Пришло время спринта: борьба с выбросами метана", организованном Всемирным банком в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе.Се Чжэньхуа отметил, что Китай уделяет большое внимание контролю выбросов метана, реализует ряд мер в секторах угольной, нефтяной, газовой промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов.Кроме того, Китай внедряет рыночные механизмы, побуждающие предприятия контролировать выбросы метана, добавил он."Китай готов укреплять коммуникацию и обмены с другими странами для сотрудничества в области политических мер, инноваций и технологий, применяемых для контроля выбросов метана, чтобы вносить коллективный вклад в борьбу с глобальным изменением климата", -- сказал Се Чжэньхуа.COP27 проходит в египетском прибрежном городе Шарм-эш-Шейх. Мероприятие продлится до 18 ноября.

https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

всемирный банк, китай, си цзиньпин, оон