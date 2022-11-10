https://ria.ru/20221110/messendzhery-1830393190.html

RTM Group: суды принимают в качестве доказательства переписку в мессенджере

RTM Group: суды принимают в качестве доказательства переписку в мессенджере - РИА Новости, 10.11.2022

RTM Group: суды принимают в качестве доказательства переписку в мессенджере

Переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством почти в 20% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах, сообщили РИА Новости эксперты... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T07:09

2022-11-10T07:09

2022-11-10T07:27

технологии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством почти в 20% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах, сообщили РИА Новости эксперты компании экспертиз в сфере информационных технологий и права RTM Group."Проанализировав судебную практику за последний год, эксперты пришли к выводу, что переписка в мессенджерах является ключевым доказательством умысла в 19% уголовных дел. Речь идет, в первую очередь, о тех из них, что связаны с перепиской, обозначающей договоренности между сторонами. Это уголовные дела, касающиеся продажи наркотиков, взяточничества, вымогательства. Также переписка широко применяется в гражданских - особенно семейных - спорах, реже – в арбитражных судах", - рассказали в компании.В целом, по сравнению с 2020 годом, использование электронной переписки как доказательства в уголовных делах выросло на 20%, а в гражданских делах за тот же период – более чем на 100%."Для того, чтобы подготовить ее для представления в суде, необходимо заключение эксперта, для гражданских процессов подойдет и нотариальное заверение. Если переписка информативна, она в 99% случаев будет принята во внимание судом", - указали эксперты.Они добавили, что "к подобным доказательствам предъявляются строгие требования - должны быть видны дата создания, изменения, форма представления"."Каждое доказательство суд проверяет на допустимость и достоверность, а также на предмет того, насколько они являются всеобъемлющими и исчерпывающими для принятия решения по делу. Для того, чтобы переписка в мессенджерах была безусловно принята судом при разрешении гражданского спора, рекомендуем в договоре с контрагентом прописывать условие о юридической силе переписки", - уточнили эксперты."Ввиду того, что совершенствуются средства обеспечения конфиденциальности в смартфонах, переписка по уголовным делам становится труднодоступной. Поэтому существенного роста использования этого типа доказательств для данной категории мы не ожидаем. В то же время в рамках договорных отношений переписку в мессенджерах все чаще признают значимой, поэтому для арбитражных и гражданских дел ее использование будет продолжать расти", - заключили в компании.

https://ria.ru/20221016/messendzher-1824352667.html

https://ria.ru/20221108/messendzher-1829832070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии