https://ria.ru/20221110/meditsina-1830444571.html

Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники"

Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники" - РИА Новости, 10.11.2022

Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники"

Пилотный проект "Персональные медицинские помощники", позволяющий медикам удалённо наблюдать за состоянием пациентов, может быть запущен в нескольких регионах... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:00

2022-11-10T12:00

2022-11-10T12:00

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пилотный проект "Персональные медицинские помощники", позволяющий медикам удалённо наблюдать за состоянием пациентов, может быть запущен в нескольких регионах России в следующем году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Разрабатывается новый проект "Персональные медицинские помощники", который сегодня является приоритетным и позволяет использовать удаленные форматы коммуникаций с пациентом для дистанционного наблюдения за его состоянием здоровья. Прорабатывается возможность запуска пилотного проекта в нескольких регионах нашей страны уже в следующем году",- сказал Мурашко на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".В пресс-службе Минздрава России ранее поясняли РИА Новости, что в первую очередь речь идет о применении данного формата наблюдения при сердечно-сосудистых заболеваниях.

https://ria.ru/20221025/insult-1826625650.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)