https://ria.ru/20221110/meditsina-1830444571.html
Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники"
Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники" - РИА Новости, 10.11.2022
Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники"
Пилотный проект "Персональные медицинские помощники", позволяющий медикам удалённо наблюдать за состоянием пациентов, может быть запущен в нескольких регионах... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:00
2022-11-10T12:00
2022-11-10T12:00
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пилотный проект "Персональные медицинские помощники", позволяющий медикам удалённо наблюдать за состоянием пациентов, может быть запущен в нескольких регионах России в следующем году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Разрабатывается новый проект "Персональные медицинские помощники", который сегодня является приоритетным и позволяет использовать удаленные форматы коммуникаций с пациентом для дистанционного наблюдения за его состоянием здоровья. Прорабатывается возможность запуска пилотного проекта в нескольких регионах нашей страны уже в следующем году",- сказал Мурашко на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".В пресс-службе Минздрава России ранее поясняли РИА Новости, что в первую очередь речь идет о применении данного формата наблюдения при сердечно-сосудистых заболеваниях.
https://ria.ru/20221025/insult-1826625650.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники"
Мурашко: пилотный проект "Персональные медицинские помощники" могут запустить в 2023 году
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пилотный проект "Персональные медицинские помощники", позволяющий медикам удалённо наблюдать за состоянием пациентов, может быть запущен в нескольких регионах России в следующем году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Разрабатывается новый проект "Персональные медицинские помощники", который сегодня является приоритетным и позволяет использовать удаленные форматы коммуникаций с пациентом для дистанционного наблюдения за его состоянием здоровья. Прорабатывается возможность запуска пилотного проекта в нескольких регионах нашей страны уже в следующем году",- сказал Мурашко на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".
В пресс-службе Минздрава России ранее поясняли РИА Новости, что в первую очередь речь идет о применении данного формата наблюдения при сердечно-сосудистых заболеваниях.