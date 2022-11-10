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Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники" - РИА Новости, 10.11.2022
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Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники"
Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники" - РИА Новости, 10.11.2022
Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники"
Пилотный проект "Персональные медицинские помощники", позволяющий медикам удалённо наблюдать за состоянием пациентов, может быть запущен в нескольких регионах... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:00
2022-11-10T12:00
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пилотный проект "Персональные медицинские помощники", позволяющий медикам удалённо наблюдать за состоянием пациентов, может быть запущен в нескольких регионах России в следующем году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Разрабатывается новый проект "Персональные медицинские помощники", который сегодня является приоритетным и позволяет использовать удаленные форматы коммуникаций с пациентом для дистанционного наблюдения за его состоянием здоровья. Прорабатывается возможность запуска пилотного проекта в нескольких регионах нашей страны уже в следующем году",- сказал Мурашко на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".В пресс-службе Минздрава России ранее поясняли РИА Новости, что в первую очередь речь идет о применении данного формата наблюдения при сердечно-сосудистых заболеваниях.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
12:00 10.11.2022
 
Мурашко рассказал о проекте "Персональные медицинские помощники"

Мурашко: пилотный проект "Персональные медицинские помощники" могут запустить в 2023 году

© РИА Новости / Владимир АстапковичВрач в ординаторской работает на компьютере
Врач в ординаторской работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Врач в ординаторской работает на компьютере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пилотный проект "Персональные медицинские помощники", позволяющий медикам удалённо наблюдать за состоянием пациентов, может быть запущен в нескольких регионах России в следующем году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Разрабатывается новый проект "Персональные медицинские помощники", который сегодня является приоритетным и позволяет использовать удаленные форматы коммуникаций с пациентом для дистанционного наблюдения за его состоянием здоровья. Прорабатывается возможность запуска пилотного проекта в нескольких регионах нашей страны уже в следующем году",- сказал Мурашко на открытии II Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий Novamed-2022".
В пресс-службе Минздрава России ранее поясняли РИА Новости, что в первую очередь речь идет о применении данного формата наблюдения при сердечно-сосудистых заболеваниях.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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