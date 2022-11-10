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Маск выступит перед индонезийскими студентами на полях саммита G20
Маск выступит перед индонезийскими студентами на полях саммита G20 - РИА Новости, 10.11.2022
Маск выступит перед индонезийскими студентами на полях саммита G20
Представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа заявил, что выступление главы Tesla Илона Маска на... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:08
2022-11-10T15:08
2022-11-10T15:08
большая двадцатка
саммит g20
индонезия
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илон маск
tesla motors
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа заявил, что выступление главы Tesla Илона Маска на полях саммита G20 на Бали будут слушать 500 специально выбранных индонезийских студентов, сообщает агентство ANTARA.По словам Патриа, выступление главы Tesla пройдет 14 ноября в формате диалога с индонезийским бизнесменом Сехатом Сутарьей. Они обсудят темы инноваций и предпринимательства перед студентами, которых выберет министерство образования Индонезии."Мы надеемся, что диалог с Илоном Маском будет модерировать министр образования, культуры, исследований и технологий Надием Анвар Макарим", — добавил представитель координационного министерства."Выступление будут слушать пятьсот студентов. Сначала мы хотели пригласить тысячу, но в силу усиления протоколов по охране здоровья населения, сократили это число в два раза", — сказал он.Ранее американский предприниматель Маск подтвердил, что выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20 на Бали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, саммит g20, индонезия, бали, илон маск, tesla motors, в мире
Большая двадцатка, Саммит G20, Индонезия, Бали, Илон Маск, Tesla motors, В мире
Маск выступит перед индонезийскими студентами на полях саммита G20
ANTARA: бизнесмен Илон Маск выступит перед индонезийскими студентами на полях саммита G20
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа заявил, что выступление главы Tesla Илона Маска на полях саммита G20 на Бали будут слушать 500 специально выбранных индонезийских студентов, сообщает агентство ANTARA.
По словам Патриа, выступление главы Tesla пройдет 14 ноября в формате диалога с индонезийским бизнесменом Сехатом Сутарьей. Они обсудят темы инноваций и предпринимательства перед студентами, которых выберет министерство образования Индонезии.
"Мы надеемся, что диалог с Илоном Маском будет модерировать министр образования, культуры, исследований и технологий Надием Анвар Макарим", — добавил представитель координационного министерства.
"Выступление будут слушать пятьсот студентов. Сначала мы хотели пригласить тысячу, но в силу усиления протоколов по охране здоровья населения, сократили это число в два раза", — сказал он.
Ранее американский предприниматель Маск подтвердил, что выступит с речью на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20 на Бали.