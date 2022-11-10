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ЛНР попросит Путина присвоить Луганску звание города трудовой доблести - РИА Новости, 10.11.2022
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ЛНР попросит Путина присвоить Луганску звание города трудовой доблести
ЛНР попросит Путина присвоить Луганску звание города трудовой доблести - РИА Новости, 10.11.2022
ЛНР попросит Путина присвоить Луганску звание города трудовой доблести
Правительство ЛНР решило обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Луганску почетное звание "Город трудовой доблести". РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:22
2022-11-10T11:22
общество
россия
луганская народная республика
луганск
владимир путин
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Правительство ЛНР решило обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Луганску почетное звание "Город трудовой доблести"."Правительство Луганской Народной Республики 9 ноября на заседании приняло распоряжение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Луганску почетного звания РФ "Город трудовой доблести... Распоряжение вступило в силу в день его подписания", - говорится в сообщении правительства в его Telegram-канале.Правительство региона сообщило, что решение принято по предложению администрации Луганска с целью увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Ранее соответствующее постановление было принято на заседании профильного комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности и государственного строительства.Почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.
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общество, россия, луганская народная республика, луганск, владимир путин
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Луганск, Владимир Путин
11:22 10.11.2022
 
ЛНР попросит Путина присвоить Луганску звание города трудовой доблести

ЛНР обратится к Путину с просьбой присвоить Луганску звание города трудовой доблести

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Правительство ЛНР решило обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Луганску почетное звание "Город трудовой доблести".
"Правительство Луганской Народной Республики 9 ноября на заседании приняло распоряжение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Луганску почетного звания РФ "Город трудовой доблести... Распоряжение вступило в силу в день его подписания", - говорится в сообщении правительства в его Telegram-канале.
Правительство региона сообщило, что решение принято по предложению администрации Луганска с целью увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Ранее соответствующее постановление было принято на заседании профильного комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности и государственного строительства.
Почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.
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