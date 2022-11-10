https://ria.ru/20221110/lugansk-1830432936.html

ЛНР попросит Путина присвоить Луганску звание города трудовой доблести

ЛНР попросит Путина присвоить Луганску звание города трудовой доблести - РИА Новости, 10.11.2022

ЛНР попросит Путина присвоить Луганску звание города трудовой доблести

Правительство ЛНР решило обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Луганску почетное звание "Город трудовой доблести". РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:22

2022-11-10T11:22

2022-11-10T11:22

общество

россия

луганская народная республика

луганск

владимир путин

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Правительство ЛНР решило обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Луганску почетное звание "Город трудовой доблести"."Правительство Луганской Народной Республики 9 ноября на заседании приняло распоряжение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Луганску почетного звания РФ "Город трудовой доблести... Распоряжение вступило в силу в день его подписания", - говорится в сообщении правительства в его Telegram-канале.Правительство региона сообщило, что решение принято по предложению администрации Луганска с целью увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Ранее соответствующее постановление было принято на заседании профильного комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности и государственного строительства.Почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html

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луганская народная республика

луганск

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Кирилл Волков

общество, россия, луганская народная республика, луганск, владимир путин