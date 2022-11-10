https://ria.ru/20221110/lnr-1830557427.html

В ЛНР сообщили, что с конца февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 121 человек

В ЛНР сообщили, что с конца февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 121 человек - РИА Новости, 10.11.2022

В ЛНР сообщили, что с конца февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 121 человек

В Луганской Народной Республике с конца февраля из-за украинской агрессии 121 человек погиб, 353 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:34

2022-11-10T16:34

2022-11-10T16:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

происшествия

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с конца февраля из-за украинской агрессии 121 человек погиб, 353 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 474 мирных жителя, из которых 121 человек погиб и 353 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и двадцать восемь получили ранения" - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что за этот период украинские войска 1254 раза обстреляли территории республики с применением тяжелого вооружения, выпустив более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (458 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2607 снарядов, 155-миллиметровых артиллерийских орудий (103 снаряда).Кроме того, разрушено и повреждено 2868 домостроений в 76 населенных пунктах. Повреждено 310 объектов гражданской инфраструктуры, включая 75 образовательных и 14 медицинских учреждений.

https://ria.ru/20221110/obstrel-1830465941.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, украина, происшествия