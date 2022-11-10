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Фармкластер для разработок лекарств создается в Пермском крае - РИА Новости, 10.11.2022
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Фармкластер для разработок лекарств создается в Пермском крае
Фармкластер для разработок лекарств создается в Пермском крае - РИА Новости, 10.11.2022
Фармкластер для разработок лекарств создается в Пермском крае
В Пермском крае создается фармацевтический кластер "Парма" для разработок лекарственных препаратов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:19
2022-11-10T11:31
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 10 ноя – РИА Новости. В Пермском крае создается фармацевтический кластер "Парма" для разработок лекарственных препаратов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В среду в рамках проходящей в Перми специализированной выставки-форума "МедФарм – 2022" состоялось подписание соглашения между краевым правительством, Пермским научно-образовательным центром мирового уровня "Рациональное недропользование" и Пермской государственной фармацевтической академией Минздрава РФ о создании в регионе Центра кластерного развития фармацевтической отрасли "Парма". Документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор НОЦ Павел Илюшин и ректор вуза Владимир Лужанин."Заключенное соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании кластерного развития фармацевтической отрасли. Ключевыми направлениями его деятельности станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов для фармацевтики и смежных отраслей", – говорится в сообщении.Махонин отметил важность развития сферы фармацевтики, в том числе в части импортозамещения. "Отрасль сегодня является одной из стратегически значимых &lt;…&gt; Сейчас рынки сильно меняются, трансформируются. В очередной раз повторю, что все это – окно возможностей для российских фармкомпаний, это условия, в которых они могут занять и осваивать новые для них рыночные ниши", – подчеркнул глава Пермского края.Махонин уточнил, что создаваемый центр будет вести разработки лекарств как для профилактики и лечения заболеваний у людей, так и для применения в ветеринарии. "Кроме того, планируется работа по созданию биодобавок, а также в других перспективных направлениях, для развития которых сегодня очень нужны научные разработки", – акцентировал глава региона.По данным пресс-службы губернатора, специалисты Центра "Парма" в первую очередь займутся созданием медикаментов для профилактики и лечения социально значимых заболеваний – сердечно-сосудистой системы и онкологических. "Некоторые лекарства уже сейчас проходят опытные испытания. Кроме того, в ближайшие годы планируется возродить в регионе внутриаптечное производство для педиатрической практики, удвоить число специалистов отрасли, выпускаемых Пермской фармацевтической академией", – заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20221107/sertifikaty-1829610433.html
https://ria.ru/20220921/dogazifikatsiya-1818369067.html
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пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
11:19 10.11.2022 (обновлено: 11:31 10.11.2022)
 

Фармкластер для разработок лекарств создается в Пермском крае

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края Выставка-форум "МедФарм-2022"
 Выставка-форум МедФарм-2022 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
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ПЕРМЬ, 10 ноя – РИА Новости. В Пермском крае создается фармацевтический кластер "Парма" для разработок лекарственных препаратов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В среду в рамках проходящей в Перми специализированной выставки-форума "МедФарм – 2022" состоялось подписание соглашения между краевым правительством, Пермским научно-образовательным центром мирового уровня "Рациональное недропользование" и Пермской государственной фармацевтической академией Минздрава РФ о создании в регионе Центра кластерного развития фармацевтической отрасли "Парма". Документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор НОЦ Павел Илюшин и ректор вуза Владимир Лужанин.
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"Заключенное соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании кластерного развития фармацевтической отрасли. Ключевыми направлениями его деятельности станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов для фармацевтики и смежных отраслей", – говорится в сообщении.
Махонин отметил важность развития сферы фармацевтики, в том числе в части импортозамещения. "Отрасль сегодня является одной из стратегически значимых <…> Сейчас рынки сильно меняются, трансформируются. В очередной раз повторю, что все это – окно возможностей для российских фармкомпаний, это условия, в которых они могут занять и осваивать новые для них рыночные ниши", – подчеркнул глава Пермского края.
Махонин уточнил, что создаваемый центр будет вести разработки лекарств как для профилактики и лечения заболеваний у людей, так и для применения в ветеринарии. "Кроме того, планируется работа по созданию биодобавок, а также в других перспективных направлениях, для развития которых сегодня очень нужны научные разработки", – акцентировал глава региона.
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По данным пресс-службы губернатора, специалисты Центра "Парма" в первую очередь займутся созданием медикаментов для профилактики и лечения социально значимых заболеваний – сердечно-сосудистой системы и онкологических. "Некоторые лекарства уже сейчас проходят опытные испытания. Кроме того, в ближайшие годы планируется возродить в регионе внутриаптечное производство для педиатрической практики, удвоить число специалистов отрасли, выпускаемых Пермской фармацевтической академией", – заключили в ведомстве.
 
Пермский крайДмитрий Махонин
 
 
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