https://ria.ru/20221110/kursanty-1830440623.html

Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации

Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации - РИА Новости, 10.11.2022

Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации

Курсанты программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока "Муравьев – Амурский 2030" представили комплекс мер по развитию малой авиации в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:50

2022-11-10T11:50

2022-11-10T11:50

муравьев-амурский 2030

дальний восток

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Курсанты программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока "Муравьев – Амурский 2030" представили комплекс мер по развитию малой авиации в регионе, сообщает пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030".Участники группы "Малая авиация" на очередной встрече с наставником – замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолием Бобраковым – представили промежуточные итоги разработки комплекса мер по развитию малой авиации как инструмента, обеспечивающего повышение мобильности и транспортной связанности на территории Дальнего Востока.В основе замысла проекта – формирования нового подвида гражданской авиации и, соответственно, настройка всех необходимых отраслевых элементов и сервисов – подготовка кадров, выстраивание технологических процессов, организация воздушного движения, работа с инфраструктурой. Сейчас группа анализирует нормативно-правовую базу, работает с отраслевыми экспертами. В середине ноября свои наработки представят в Магаданской области в рамках образовательного модуля-стажировки.По мнению курсантов, разрабатываемый комплекс мер может создать инвестиционную нишу потенциально рентабельного бизнеса и восстановить сеть посадочных площадок для повышения внутренней мобильности граждан на территории Дальнего Востока.В группу "Малая авиация" входят курсанты из Москвы, Московской области, ЯНАО, Петропавловска-Камчатского и Улан-Удэ.Команде предстоит изучить и оцифровать возможности регионов и потребности жителей Дальнего Востока в этом направлении. Именно такую задачу поставили вместе с курсантами на предстоящие модули-стажировки в регионах. Задача минимум – это подготовка концепции нормативных изменений для развития малой авиации.Мотивация, активность и инициативность курсантов высокая. Буду в дальнейшем сопровождать, и поддерживать работу проектной группы и включать в нее своих коллег из Минтранса и Росавиации", - приводятся в сообщении слова Бобракова.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве с Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.

https://ria.ru/20221028/razvitie-1827425322.html

дальний восток

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

муравьев-амурский 2030, дальний восток