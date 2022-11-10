Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Курсанты программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока "Муравьев – Амурский 2030" представили комплекс мер по развитию малой авиации в регионе, сообщает пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030".
Участники группы "Малая авиация" на очередной встрече с наставником – замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолием Бобраковым – представили промежуточные итоги разработки комплекса мер по развитию малой авиации как инструмента, обеспечивающего повышение мобильности и транспортной связанности на территории Дальнего Востока.
В основе замысла проекта – формирования нового подвида гражданской авиации и, соответственно, настройка всех необходимых отраслевых элементов и сервисов – подготовка кадров, выстраивание технологических процессов, организация воздушного движения, работа с инфраструктурой. Сейчас группа анализирует нормативно-правовую базу, работает с отраслевыми экспертами. В середине ноября свои наработки представят в Магаданской области в рамках образовательного модуля-стажировки.
По мнению курсантов, разрабатываемый комплекс мер может создать инвестиционную нишу потенциально рентабельного бизнеса и восстановить сеть посадочных площадок для повышения внутренней мобильности граждан на территории Дальнего Востока.
В группу "Малая авиация" входят курсанты из Москвы, Московской области, ЯНАО, Петропавловска-Камчатского и Улан-Удэ.
"Задача по разработке новой модели отрасли малой авиации, как сектора гражданской авиации, межотраслевая и амбициозная. С одной стороны – это высокие требования и стандарты безопасности, с другой – доступность перелетов для дальневосточников и их рентабельность для перевозчиков.
Команде предстоит изучить и оцифровать возможности регионов и потребности жителей Дальнего Востока в этом направлении. Именно такую задачу поставили вместе с курсантами на предстоящие модули-стажировки в регионах. Задача минимум – это подготовка концепции нормативных изменений для развития малой авиации.
Мотивация, активность и инициативность курсантов высокая. Буду в дальнейшем сопровождать, и поддерживать работу проектной группы и включать в нее своих коллег из Минтранса и Росавиации", - приводятся в сообщении слова Бобракова.