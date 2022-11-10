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Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации - РИА Новости, 10.11.2022
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Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации
Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации - РИА Новости, 10.11.2022
Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации
Курсанты программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока "Муравьев – Амурский 2030" представили комплекс мер по развитию малой авиации в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:50
2022-11-10T11:50
муравьев-амурский 2030
дальний восток
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Курсанты программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока "Муравьев – Амурский 2030" представили комплекс мер по развитию малой авиации в регионе, сообщает пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030".Участники группы "Малая авиация" на очередной встрече с наставником – замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолием Бобраковым – представили промежуточные итоги разработки комплекса мер по развитию малой авиации как инструмента, обеспечивающего повышение мобильности и транспортной связанности на территории Дальнего Востока.В основе замысла проекта – формирования нового подвида гражданской авиации и, соответственно, настройка всех необходимых отраслевых элементов и сервисов – подготовка кадров, выстраивание технологических процессов, организация воздушного движения, работа с инфраструктурой. Сейчас группа анализирует нормативно-правовую базу, работает с отраслевыми экспертами. В середине ноября свои наработки представят в Магаданской области в рамках образовательного модуля-стажировки.По мнению курсантов, разрабатываемый комплекс мер может создать инвестиционную нишу потенциально рентабельного бизнеса и восстановить сеть посадочных площадок для повышения внутренней мобильности граждан на территории Дальнего Востока.В группу "Малая авиация" входят курсанты из Москвы, Московской области, ЯНАО, Петропавловска-Камчатского и Улан-Удэ.Команде предстоит изучить и оцифровать возможности регионов и потребности жителей Дальнего Востока в этом направлении. Именно такую задачу поставили вместе с курсантами на предстоящие модули-стажировки в регионах. Задача минимум – это подготовка концепции нормативных изменений для развития малой авиации.Мотивация, активность и инициативность курсантов высокая. Буду в дальнейшем сопровождать, и поддерживать работу проектной группы и включать в нее своих коллег из Минтранса и Росавиации", - приводятся в сообщении слова Бобракова.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве с Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
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муравьев-амурский 2030, дальний восток
Муравьев-Амурский 2030, Дальний Восток
11:50 10.11.2022
 

Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации

© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили вопросы развития малой авиации
Курсанты Муравьев – Амурский 2030 обсудили вопросы развития малой авиации - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Курсанты программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока "Муравьев – Амурский 2030" представили комплекс мер по развитию малой авиации в регионе, сообщает пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030".
Участники группы "Малая авиация" на очередной встрече с наставником – замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолием Бобраковым – представили промежуточные итоги разработки комплекса мер по развитию малой авиации как инструмента, обеспечивающего повышение мобильности и транспортной связанности на территории Дальнего Востока.
Участники проектной группы Города - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили идеи развития городов ДФО
В основе замысла проекта – формирования нового подвида гражданской авиации и, соответственно, настройка всех необходимых отраслевых элементов и сервисов – подготовка кадров, выстраивание технологических процессов, организация воздушного движения, работа с инфраструктурой. Сейчас группа анализирует нормативно-правовую базу, работает с отраслевыми экспертами. В середине ноября свои наработки представят в Магаданской области в рамках образовательного модуля-стажировки.
По мнению курсантов, разрабатываемый комплекс мер может создать инвестиционную нишу потенциально рентабельного бизнеса и восстановить сеть посадочных площадок для повышения внутренней мобильности граждан на территории Дальнего Востока.
В группу "Малая авиация" входят курсанты из Москвы, Московской области, ЯНАО, Петропавловска-Камчатского и Улан-Удэ.
"Задача по разработке новой модели отрасли малой авиации, как сектора гражданской авиации, межотраслевая и амбициозная. С одной стороны – это высокие требования и стандарты безопасности, с другой – доступность перелетов для дальневосточников и их рентабельность для перевозчиков.
Команде предстоит изучить и оцифровать возможности регионов и потребности жителей Дальнего Востока в этом направлении. Именно такую задачу поставили вместе с курсантами на предстоящие модули-стажировки в регионах. Задача минимум – это подготовка концепции нормативных изменений для развития малой авиации.
Мотивация, активность и инициативность курсантов высокая. Буду в дальнейшем сопровождать, и поддерживать работу проектной группы и включать в нее своих коллег из Минтранса и Росавиации", - приводятся в сообщении слова Бобракова.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве с Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
 
Муравьев-Амурский 2030Дальний Восток
 
 
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