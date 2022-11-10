https://ria.ru/20221110/kremennaya-1830421095.html

В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ

В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022

В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ

Шесть мирных жителей пострадали в Кременной в ЛНР при обстреле города украинскими войсками, также поврежден жилой дом, сообщила в четверг Народная милиция... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:40

2022-11-10T10:40

2022-11-10T10:40

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

украина

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народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Кременной в ЛНР при обстреле города украинскими войсками, также поврежден жилой дом, сообщила в четверг Народная милиция республики.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в среду сообщало, что украинские войска выпустили по Кременной два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. В ходе российской военной операции по демилитаризации Украины город перешел под контроль ЛНР.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html

https://ria.ru/20221110/rosgvardiya-1830419546.html

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кременная

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луганская народная республика, кременная, украина, россия, народная милиция лнр