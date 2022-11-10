Рейтинг@Mail.ru
В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/kremennaya-1830421095.html
В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ
В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ
Шесть мирных жителей пострадали в Кременной в ЛНР при обстреле города украинскими войсками, также поврежден жилой дом, сообщила в четверг Народная милиция... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:40
2022-11-10T10:40
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
украина
россия
народная милиция лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Кременной в ЛНР при обстреле города украинскими войсками, также поврежден жилой дом, сообщила в четверг Народная милиция республики.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в среду сообщало, что украинские войска выпустили по Кременной два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. В ходе российской военной операции по демилитаризации Украины город перешел под контроль ЛНР.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html
https://ria.ru/20221110/rosgvardiya-1830419546.html
луганская народная республика
кременная
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, кременная, украина, россия, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Украина, Россия, Народная милиция ЛНР
10:40 10.11.2022
 
В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ

Народная милиция ЛНР: шесть мирных жителей пострадали в Кременной при обстреле города

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Кременной в ЛНР при обстреле города украинскими войсками, также поврежден жилой дом, сообщила в четверг Народная милиция республики.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в среду сообщало, что украинские войска выпустили по Кременной два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10:40
Италия прекратила поставки оружия Украине
"В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. В ходе российской военной операции по демилитаризации Украины город перешел под контроль ЛНР.
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10:34Специальная военная операция на Украине
Росгвардия уничтожила цех ремонта лодок для переброски украинского десанта
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяУкраинаРоссияНародная милиция ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала