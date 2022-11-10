https://ria.ru/20221110/kremennaya-1830421095.html
В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ
В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ
Шесть мирных жителей пострадали в Кременной в ЛНР при обстреле города украинскими войсками, также поврежден жилой дом, сообщила в четверг Народная милиция... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:40
2022-11-10T10:40
2022-11-10T10:40
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
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народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Кременной в ЛНР при обстреле города украинскими войсками, также поврежден жилой дом, сообщила в четверг Народная милиция республики.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в среду сообщало, что украинские войска выпустили по Кременной два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. В ходе российской военной операции по демилитаризации Украины город перешел под контроль ЛНР.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html
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луганская народная республика, кременная, украина, россия, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Украина, Россия, Народная милиция ЛНР
В Кременной шесть мирных жителей пострадали из-за обстрела города ВСУ
Народная милиция ЛНР: шесть мирных жителей пострадали в Кременной при обстреле города