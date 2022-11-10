https://ria.ru/20221110/kremennaya-1830394403.html

При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей

При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 10.11.2022

При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей получили ранения при обстреле в среду украинскими войсками Кременной, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T07:28

2022-11-10T07:28

2022-11-10T07:28

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

сцкк

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения при обстреле в среду украинскими войсками Кременной, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее СЦКК сообщало, что украинские войска в среду в 11.30 (совпадает с мск) выпустили по Кременной в ЛНР два снаряда калибром 155 миллиметров."В результате обстрела ранения получили 6 мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20221109/obstrel-1830193517.html

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луганская народная республика, кременная, сцкк