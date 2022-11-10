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При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/kremennaya-1830394403.html
При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей
При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 10.11.2022
При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей получили ранения при обстреле в среду украинскими войсками Кременной, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T07:28
2022-11-10T07:28
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
сцкк
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения при обстреле в среду украинскими войсками Кременной, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее СЦКК сообщало, что украинские войска в среду в 11.30 (совпадает с мск) выпустили по Кременной в ЛНР два снаряда калибром 155 миллиметров."В результате обстрела ранения получили 6 мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20221109/obstrel-1830193517.html
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луганская народная республика, кременная, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, СЦКК
07:28 10.11.2022
 
При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей

При обстреле украинскими войсками Кременной шесть мирных жителей получили ранения

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела в ЛНР
Последствия обстрела в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения при обстреле в среду украинскими войсками Кременной, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее СЦКК сообщало, что украинские войска в среду в 11.30 (совпадает с мск) выпустили по Кременной в ЛНР два снаряда калибром 155 миллиметров.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:49Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Кременную
"В результате обстрела ранения получили 6 мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяСЦКК
 
 
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