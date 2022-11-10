https://ria.ru/20221110/kremennaya-1830394403.html
При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей
При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 10.11.2022
При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей получили ранения при обстреле в среду украинскими войсками Кременной, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T07:28
2022-11-10T07:28
2022-11-10T07:28
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828041502_0:154:1280:874_1920x0_80_0_0_b1c260fc67e76053745565446c89e434.jpg
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения при обстреле в среду украинскими войсками Кременной, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее СЦКК сообщало, что украинские войска в среду в 11.30 (совпадает с мск) выпустили по Кременной в ЛНР два снаряда калибром 155 миллиметров."В результате обстрела ранения получили 6 мирных жителей, а также поврежден одноэтажный жилой дом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20221109/obstrel-1830193517.html
луганская народная республика
кременная
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828041502_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3edc4842ac85fa1a64d5065bae278c49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, кременная, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, СЦКК
При обстреле Кременной пострадали шесть мирных жителей
При обстреле украинскими войсками Кременной шесть мирных жителей получили ранения