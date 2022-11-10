https://ria.ru/20221110/kostroma-1830578202.html

Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе

Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе - РИА Новости, 10.11.2022

Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе

Басманный суд Москвы в четверг арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в местном кафе "Полигон", при котором погибли 13... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:32

2022-11-10T17:32

2022-11-10T18:43

происшествия

пожар в кафе в костроме

россия

москва

кострома

костромская областная дума

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в местном кафе "Полигон", при котором погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как сообщалось, Мирзоев владеет зданием, где располагается кафе. Он стал третьим арестованным по этому делу: до этого в СИЗО попали предполагаемый виновник пожара и директор фирмы, владеющей увеселительным заведением."Суд избрал в отношении Мирзоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января", - сказали в суде. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и грозит до семи лет лишения свободы.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу - погибли 13 человек, еще пятеро получили ожоги, но выжили. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК РФ, - 23-летний мужчина, запустивший в кафе фейерверк, что, предварительно, и привело к возгоранию.

https://ria.ru/20221107/deputat-1829780581.html

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Костромского депутата отправили под стражу по делу о пожаре в местном кафе Суд отправил под стражу костромского депутата по делу о пожаре в местном кафе 2022-11-10T17:32 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пожар в кафе в костроме, россия, москва, кострома, костромская областная дума, следственный комитет россии (ск рф)