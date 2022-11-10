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Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе - РИА Новости, 10.11.2022
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Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе
Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе - РИА Новости, 10.11.2022
Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе
Басманный суд Москвы в четверг арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в местном кафе "Полигон", при котором погибли 13... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:32
2022-11-10T18:43
происшествия
пожар в кафе в костроме
россия
москва
кострома
костромская областная дума
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в местном кафе "Полигон", при котором погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как сообщалось, Мирзоев владеет зданием, где располагается кафе. Он стал третьим арестованным по этому делу: до этого в СИЗО попали предполагаемый виновник пожара и директор фирмы, владеющей увеселительным заведением."Суд избрал в отношении Мирзоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января", - сказали в суде. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и грозит до семи лет лишения свободы.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу - погибли 13 человек, еще пятеро получили ожоги, но выжили. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК РФ, - 23-летний мужчина, запустивший в кафе фейерверк, что, предварительно, и привело к возгоранию.
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россия
москва
кострома
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Костромского депутата отправили под стражу по делу о пожаре в местном кафе
Суд отправил под стражу костромского депутата по делу о пожаре в местном кафе
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происшествия, пожар в кафе в костроме, россия, москва, кострома, костромская областная дума, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пожар в кафе в Костроме, Россия, Москва, Кострома, Костромская областная Дума, Следственный комитет России (СК РФ)
17:32 10.11.2022 (обновлено: 18:43 10.11.2022)
 
Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе

Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме кафе "Полигон", депутата облдумы Мирзоева

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в местном кафе "Полигон", при котором погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как сообщалось, Мирзоев владеет зданием, где располагается кафе. Он стал третьим арестованным по этому делу: до этого в СИЗО попали предполагаемый виновник пожара и директор фирмы, владеющей увеселительным заведением.
"Суд избрал в отношении Мирзоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января", - сказали в суде. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и грозит до семи лет лишения свободы.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу - погибли 13 человек, еще пятеро получили ожоги, но выжили. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК РФ, - 23-летний мужчина, запустивший в кафе фейерверк, что, предварительно, и привело к возгоранию.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 19:11
ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева
 
ПроисшествияПожар в кафе в КостромеРоссияМоскваКостромаКостромская областная ДумаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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