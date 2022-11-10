https://ria.ru/20221110/koronavirus-1830428955.html
В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19
Почти 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:09
2022-11-10T11:09
2022-11-10T11:09
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Почти 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 165 человек, на 12,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 27 субъектах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в 16 регионах."Выздоровело за сутки 7 623 человека, или на 10,2% меньше в сравнении с 9 ноября 2022 года. Выявлено 5 594 новых случая COVID-19. Умер за сутки 61 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 5594 новых случаев COVID-19, умер 61 человек