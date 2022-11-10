https://ria.ru/20221110/koronavirus-1830427762.html

В Москве госпитализировали 146 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 146 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.11.2022

В Москве госпитализировали 146 человек с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве выявлены 979 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:06

2022-11-10T11:06

2022-11-10T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 979 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 979, госпитализированы 146 человек, выздоровели 754 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1124 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 238 252 случая коронавируса, выздоровели 3 047 749 человек, умерли 46 737 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество