https://ria.ru/20221110/koronavirus-1830427762.html
В Москве госпитализировали 146 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 146 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.11.2022
В Москве госпитализировали 146 человек с COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве выявлены 979 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:06
2022-11-10T11:06
2022-11-10T11:06
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 979 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 979, госпитализированы 146 человек, выздоровели 754 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1124 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 238 252 случая коронавируса, выздоровели 3 047 749 человек, умерли 46 737 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва, Здоровье - Общество
В Москве госпитализировали 146 человек с COVID-19 за сутки
В Москве за сутки выявили 979 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек