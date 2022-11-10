https://ria.ru/20221110/kollektory-1830503889.html
ГД приняла в первом чтении проект о наказании для коллекторов за угрозы
ГД приняла в первом чтении проект о наказании для коллекторов за угрозы - РИА Новости, 10.11.2022
ГД приняла в первом чтении проект о наказании для коллекторов за угрозы
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:24
2022-11-10T14:24
2022-11-10T14:26
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников.Ранее проект был поддержан к первому чтению профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Как пояснял глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов инициативы Василий Пискарев, документом предлагается оценивать как общественно опасные деяния действия коллекторов по возврату просроченной задолженности, сопряженные с применением насилия или угрозами его применения. За такие деяния предусматривается наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.Законопроект вводит уголовную ответственность за действия, сопряженные с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества или с угрозой их применения, а также с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.Лицо, действующее от имени кредитора или в его интересах, кредитор-физлицо, работник организации-кредитора, совершившие подобные действия, будут наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет.В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.Если подобные действия будут совершены организованной группой, то они будут наказаны лишением свободы на срок до 10 лет, говорится в документе.
https://ria.ru/20220129/kredit-1770127547.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
14:24 10.11.2022 (обновлено: 14:26 10.11.2022)
ГД приняла в первом чтении проект о наказании для коллекторов за угрозы
Госдума приняла в первом чтении проект о десяти годах колонии для коллекторов за угрозы
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников.
Ранее проект был поддержан к первому чтению профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Как пояснял глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов инициативы Василий Пискарев, документом предлагается оценивать как общественно опасные деяния действия коллекторов по возврату просроченной задолженности, сопряженные с применением насилия или угрозами его применения. За такие деяния предусматривается наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.
Законопроект вводит уголовную ответственность за действия, сопряженные с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества или с угрозой их применения, а также с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.
Лицо, действующее от имени кредитора или в его интересах, кредитор-физлицо, работник организации-кредитора, совершившие подобные действия, будут наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет.
В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.
Если подобные действия будут совершены организованной группой, то они будут наказаны лишением свободы на срок до 10 лет, говорится в документе.