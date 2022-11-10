https://ria.ru/20221110/kollektory-1830503889.html

ГД приняла в первом чтении проект о наказании для коллекторов за угрозы

ГД приняла в первом чтении проект о наказании для коллекторов за угрозы - РИА Новости, 10.11.2022

ГД приняла в первом чтении проект о наказании для коллекторов за угрозы

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:24

2022-11-10T14:24

2022-11-10T14:26

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников.Ранее проект был поддержан к первому чтению профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Как пояснял глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов инициативы Василий Пискарев, документом предлагается оценивать как общественно опасные деяния действия коллекторов по возврату просроченной задолженности, сопряженные с применением насилия или угрозами его применения. За такие деяния предусматривается наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.Законопроект вводит уголовную ответственность за действия, сопряженные с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества или с угрозой их применения, а также с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.Лицо, действующее от имени кредитора или в его интересах, кредитор-физлицо, работник организации-кредитора, совершившие подобные действия, будут наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет.В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.Если подобные действия будут совершены организованной группой, то они будут наказаны лишением свободы на срок до 10 лет, говорится в документе.

https://ria.ru/20220129/kredit-1770127547.html

https://ria.ru/20220519/dolgi-1789521168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия