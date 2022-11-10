https://ria.ru/20221110/kirov-1830606579.html
Кировской области увеличат средства на программу ухода за пожилыми
Кировской области увеличат средства на программу ухода за пожилыми - РИА Новости, 10.11.2022
Кировской области увеличат средства на программу ухода за пожилыми
Финансирование проекта долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Кировской области увеличат на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:09
2022-11-10T19:09
2022-11-10T19:09
кировская область
общество
ольга баталина
кировская область
россия
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя – РИА Новости. Финансирование проекта долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Кировской области увеличат на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Делегация министерства труда и социальной защиты РФ во главе с первым заместителем министра Ольгой Баталиной и представители благотворительного фонда помощи пожилым гражданам и инвалидам "Старость в радость" прибыли в четверг с рабочим визитом в Кировскую область."Кировская область включена в число пяти пилотных регионов, где в 2023 году по поручению президента России расширят реализацию проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами за счет дополнительного выделения федеральных средств. Губернатор Александр Соколов обращался с предложением о расширении этого пилотного проекта на территорию Кировской области, и Минтруд инициативу поддержал. В следующем году система долговременного ухода претерпит существенное развитие. Финансирование проекта увеличат на 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Средства планируют направить на доукомплектование комплексных центров социального обслуживания компетентными специалистами по уходу, а это более 2000 человек. Также в планах доработать информационную систему и приобрести современную технику для обмена информацией о состоянии здоровья подопечных, а главное - закупить необходимые для ухода технические средства реабилитации в пункты проката.Первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ отметила, что Кировская область участвует проекте с 2019 года и в регионе накоплен определенный опыт. "На сегодня, исходя из тех возможностей, которыми располагает регион, численность получателей услуги в регионе порядка 1200 человек. Наша задача к концу следующего года, благодаря совместной работе, охватить уходом порядка 4500 человек. Рост практически в 4 раза. Это потребует доработки технологии, нового качества межведомственного взаимодействия, чтобы обеспечить комплексную помощь на дому", - приводятся в сообщении слова Баталиной.Она отметила, что поддержка пожилых граждан и граждан с инвалидностью, повышение качества их жизни - один из ключевых приоритетов государственной политики. Один из значимых проектов, который системно помогает повысить качество жизни этих людей – проект по долговременному уходу нацпроекта "Демография". Он основан на лучшем международном опыте, развивается во многих странах, и позволяет комплексно, на дому, получать необходимую помощь маломобильным гражданам, поддерживает родственников таких людей."Надеюсь, что идеи, которые появятся в ходе знакомства с социальной службой региона, лягут в основу долгосрочного сотрудничества Кировской области с министерством труда и социальной защиты РФ. Могу точно сказать, что опыт работы позволяет нам решать любые задачи, связанные с социальной сферой. Надеюсь, что наработанные в регионе практики, с которыми вы уже успели познакомиться, станут базовыми, и будут транслированы в другие регионы", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
https://ria.ru/20221102/nalogi-1828716496.html
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https://ria.ru/20221101/most-1828472392.html
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общество, ольга баталина, кировская область, россия, александр соколов
Кировская область, Общество, Ольга Баталина, Кировская область, Россия, Александр Соколов
Кировской области увеличат средства на программу ухода за пожилыми
Кировской области выделят 1,6 миллиарда рублей на программу ухода за пожилыми
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя – РИА Новости. Финансирование проекта долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Кировской области увеличат на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Делегация министерства труда и социальной защиты РФ
во главе с первым заместителем министра Ольгой Баталиной
и представители благотворительного фонда помощи пожилым гражданам и инвалидам "Старость в радость" прибыли в четверг с рабочим визитом в Кировскую область.
"Кировская область включена в число пяти пилотных регионов, где в 2023 году по поручению президента России расширят реализацию проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами за счет дополнительного выделения федеральных средств. Губернатор Александр Соколов
обращался с предложением о расширении этого пилотного проекта на территорию Кировской области, и Минтруд инициативу поддержал. В следующем году система долговременного ухода претерпит существенное развитие. Финансирование проекта увеличат на 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Средства планируют направить на доукомплектование комплексных центров социального обслуживания компетентными специалистами по уходу, а это более 2000 человек. Также в планах доработать информационную систему и приобрести современную технику для обмена информацией о состоянии здоровья подопечных, а главное - закупить необходимые для ухода технические средства реабилитации в пункты проката.
Первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ отметила, что Кировская область участвует проекте с 2019 года и в регионе накоплен определенный опыт. "На сегодня, исходя из тех возможностей, которыми располагает регион, численность получателей услуги в регионе порядка 1200 человек. Наша задача к концу следующего года, благодаря совместной работе, охватить уходом порядка 4500 человек. Рост практически в 4 раза. Это потребует доработки технологии, нового качества межведомственного взаимодействия, чтобы обеспечить комплексную помощь на дому", - приводятся в сообщении слова Баталиной.
Она отметила, что поддержка пожилых граждан и граждан с инвалидностью, повышение качества их жизни - один из ключевых приоритетов государственной политики. Один из значимых проектов, который системно помогает повысить качество жизни этих людей – проект по долговременному уходу нацпроекта "Демография". Он основан на лучшем международном опыте, развивается во многих странах, и позволяет комплексно, на дому, получать необходимую помощь маломобильным гражданам, поддерживает родственников таких людей.
"Надеюсь, что идеи, которые появятся в ходе знакомства с социальной службой региона, лягут в основу долгосрочного сотрудничества Кировской области с министерством труда и социальной защиты РФ. Могу точно сказать, что опыт работы позволяет нам решать любые задачи, связанные с социальной сферой. Надеюсь, что наработанные в регионе практики, с которыми вы уже успели познакомиться, станут базовыми, и будут транслированы в другие регионы", - цитирует пресс-служба слова Соколова.