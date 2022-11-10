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Кировской области увеличат средства на программу ухода за пожилыми - РИА Новости, 10.11.2022
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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20221110/kirov-1830606579.html
Кировской области увеличат средства на программу ухода за пожилыми
Кировской области увеличат средства на программу ухода за пожилыми - РИА Новости, 10.11.2022
Кировской области увеличат средства на программу ухода за пожилыми
Финансирование проекта долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Кировской области увеличат на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:09
2022-11-10T19:09
кировская область
общество
ольга баталина
кировская область
россия
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя – РИА Новости. Финансирование проекта долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Кировской области увеличат на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Делегация министерства труда и социальной защиты РФ во главе с первым заместителем министра Ольгой Баталиной и представители благотворительного фонда помощи пожилым гражданам и инвалидам "Старость в радость" прибыли в четверг с рабочим визитом в Кировскую область."Кировская область включена в число пяти пилотных регионов, где в 2023 году по поручению президента России расширят реализацию проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами за счет дополнительного выделения федеральных средств. Губернатор Александр Соколов обращался с предложением о расширении этого пилотного проекта на территорию Кировской области, и Минтруд инициативу поддержал. В следующем году система долговременного ухода претерпит существенное развитие. Финансирование проекта увеличат на 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Средства планируют направить на доукомплектование комплексных центров социального обслуживания компетентными специалистами по уходу, а это более 2000 человек. Также в планах доработать информационную систему и приобрести современную технику для обмена информацией о состоянии здоровья подопечных, а главное - закупить необходимые для ухода технические средства реабилитации в пункты проката.Первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ отметила, что Кировская область участвует проекте с 2019 года и в регионе накоплен определенный опыт. "На сегодня, исходя из тех возможностей, которыми располагает регион, численность получателей услуги в регионе порядка 1200 человек. Наша задача к концу следующего года, благодаря совместной работе, охватить уходом порядка 4500 человек. Рост практически в 4 раза. Это потребует доработки технологии, нового качества межведомственного взаимодействия, чтобы обеспечить комплексную помощь на дому", - приводятся в сообщении слова Баталиной.Она отметила, что поддержка пожилых граждан и граждан с инвалидностью, повышение качества их жизни - один из ключевых приоритетов государственной политики. Один из значимых проектов, который системно помогает повысить качество жизни этих людей – проект по долговременному уходу нацпроекта "Демография". Он основан на лучшем международном опыте, развивается во многих странах, и позволяет комплексно, на дому, получать необходимую помощь маломобильным гражданам, поддерживает родственников таких людей."Надеюсь, что идеи, которые появятся в ходе знакомства с социальной службой региона, лягут в основу долгосрочного сотрудничества Кировской области с министерством труда и социальной защиты РФ. Могу точно сказать, что опыт работы позволяет нам решать любые задачи, связанные с социальной сферой. Надеюсь, что наработанные в регионе практики, с которыми вы уже успели познакомиться, станут базовыми, и будут транслированы в другие регионы", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
https://ria.ru/20221102/nalogi-1828716496.html
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общество, ольга баталина, кировская область, россия, александр соколов
Кировская область, Общество, Ольга Баталина, Кировская область, Россия, Александр Соколов
19:09 10.11.2022
 
Кировской области увеличат средства на программу ухода за пожилыми

Кировской области выделят 1,6 миллиарда рублей на программу ухода за пожилыми

© Станислав Шаклеин / Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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Город Киров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя – РИА Новости. Финансирование проекта долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Кировской области увеличат на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Делегация министерства труда и социальной защиты РФ во главе с первым заместителем министра Ольгой Баталиной и представители благотворительного фонда помощи пожилым гражданам и инвалидам "Старость в радость" прибыли в четверг с рабочим визитом в Кировскую область.
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"Кировская область включена в число пяти пилотных регионов, где в 2023 году по поручению президента России расширят реализацию проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами за счет дополнительного выделения федеральных средств. Губернатор Александр Соколов обращался с предложением о расширении этого пилотного проекта на территорию Кировской области, и Минтруд инициативу поддержал. В следующем году система долговременного ухода претерпит существенное развитие. Финансирование проекта увеличат на 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Средства планируют направить на доукомплектование комплексных центров социального обслуживания компетентными специалистами по уходу, а это более 2000 человек. Также в планах доработать информационную систему и приобрести современную технику для обмена информацией о состоянии здоровья подопечных, а главное - закупить необходимые для ухода технические средства реабилитации в пункты проката.
Первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ отметила, что Кировская область участвует проекте с 2019 года и в регионе накоплен определенный опыт. "На сегодня, исходя из тех возможностей, которыми располагает регион, численность получателей услуги в регионе порядка 1200 человек. Наша задача к концу следующего года, благодаря совместной работе, охватить уходом порядка 4500 человек. Рост практически в 4 раза. Это потребует доработки технологии, нового качества межведомственного взаимодействия, чтобы обеспечить комплексную помощь на дому", - приводятся в сообщении слова Баталиной.
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Она отметила, что поддержка пожилых граждан и граждан с инвалидностью, повышение качества их жизни - один из ключевых приоритетов государственной политики. Один из значимых проектов, который системно помогает повысить качество жизни этих людей – проект по долговременному уходу нацпроекта "Демография". Он основан на лучшем международном опыте, развивается во многих странах, и позволяет комплексно, на дому, получать необходимую помощь маломобильным гражданам, поддерживает родственников таких людей.
"Надеюсь, что идеи, которые появятся в ходе знакомства с социальной службой региона, лягут в основу долгосрочного сотрудничества Кировской области с министерством труда и социальной защиты РФ. Могу точно сказать, что опыт работы позволяет нам решать любые задачи, связанные с социальной сферой. Надеюсь, что наработанные в регионе практики, с которыми вы уже успели познакомиться, станут базовыми, и будут транслированы в другие регионы", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
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Кировская областьОбществоОльга БаталинаКировская областьРоссияАлександр Соколов
 
 
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