https://ria.ru/20221110/kino-1830566579.html
Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы
Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы - РИА Новости, 10.11.2022
Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы
Российский кинокомпании представили свои проекты на азиатском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщила пресс-служба Роскино. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:21
2022-11-10T17:21
2022-11-10T17:21
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российский кинокомпании представили свои проекты на азиатском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщила пресс-служба Роскино.Закупщиков из Китая, Индии, Малайзии, Японии больше всего заинтересовали семейные фильмы, боевики и хорроры. Сейчас ведутся переговоры по проекту "Красная Шапочка".Также байерам из Китая, Индонезии, Кореи и Индии понравился семейный приключенческий фильм "Чук и Гек. Большое приключение". Картины "Барбоскины" и "Лунтик и его друзья" привлекли представителей Малайзии, Японии, Китая, Индии, отметили в пресс-службе.В настоящее время также идут переговоры с VOD-платформами из Японии и Южной Кореи по продаже прав на костюмные драмы "Елизавета" и "Кровавая барыня".Эти проекты, а также другие исторические сериалы ("Екатерина", "София") вызвали наибольший интерес у байеров. Были проведены встречи с представителями киноиндустрии Испании, Бразилии, Индии, Китая и других стран, говорится в сообщении.Комедия "Ева, рожай!" об эксцентричной преподавательнице танцев привлекла внимание закупщиков из Южной Кореи, США, Бразилии и Индонезии. Повышенный интерес также вызвали комедии "Ивановы-Ивановы", "Кухня. Война за отель".Закупщики из Южной Кореи и Тайваня присматриваются и к документальным проектам. "В настоящее время обсуждаются условия продажи пакета фильмов, посвященных защите окружающей среды "Невидимая надежда", "Арктика. Рискованная экспедиция", "Страна медведей" и документальный цикл "Армагеддон" на территорию Тайваня", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221109/festival-1830169875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, роскино, китай, индия, малайзия, кино и сериалы, япония, южная корея, сша, бразилия, индонезия
Культура, Новости культуры, Роскино, Китай, Индия, Малайзия, Кино и сериалы, Япония, Южная Корея, США, Бразилия, Индонезия
Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы
Роскино: Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы и сериалы
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российский кинокомпании представили свои проекты на азиатском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщила пресс-служба Роскино.
Закупщиков из Китая, Индии, Малайзии, Японии больше всего заинтересовали семейные фильмы, боевики и хорроры. Сейчас ведутся переговоры по проекту "Красная Шапочка".
Также байерам из Китая, Индонезии, Кореи и Индии понравился семейный приключенческий фильм "Чук и Гек. Большое приключение". Картины "Барбоскины" и "Лунтик и его друзья" привлекли представителей Малайзии, Японии, Китая, Индии, отметили в пресс-службе.
В настоящее время также идут переговоры с VOD-платформами из Японии и Южной Кореи по продаже прав на костюмные драмы "Елизавета" и "Кровавая барыня".
Эти проекты, а также другие исторические сериалы ("Екатерина", "София") вызвали наибольший интерес у байеров. Были проведены встречи с представителями киноиндустрии Испании, Бразилии, Индии, Китая и других стран, говорится в сообщении.
Комедия "Ева, рожай!" об эксцентричной преподавательнице танцев привлекла внимание закупщиков из Южной Кореи, США, Бразилии и Индонезии. Повышенный интерес также вызвали комедии "Ивановы-Ивановы", "Кухня. Война за отель".
Закупщики из Южной Кореи и Тайваня присматриваются и к документальным проектам. "В настоящее время обсуждаются условия продажи пакета фильмов, посвященных защите окружающей среды "Невидимая надежда", "Арктика. Рискованная экспедиция", "Страна медведей" и документальный цикл "Армагеддон" на территорию Тайваня", — говорится в сообщении.