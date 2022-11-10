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Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы - РИА Новости, 10.11.2022
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Культура
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Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы
Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы - РИА Новости, 10.11.2022
Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы
Российский кинокомпании представили свои проекты на азиатском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщила пресс-служба Роскино. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:21
2022-11-10T17:21
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российский кинокомпании представили свои проекты на азиатском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщила пресс-служба Роскино.Закупщиков из Китая, Индии, Малайзии, Японии больше всего заинтересовали семейные фильмы, боевики и хорроры. Сейчас ведутся переговоры по проекту "Красная Шапочка".Также байерам из Китая, Индонезии, Кореи и Индии понравился семейный приключенческий фильм "Чук и Гек. Большое приключение". Картины "Барбоскины" и "Лунтик и его друзья" привлекли представителей Малайзии, Японии, Китая, Индии, отметили в пресс-службе.В настоящее время также идут переговоры с VOD-платформами из Японии и Южной Кореи по продаже прав на костюмные драмы "Елизавета" и "Кровавая барыня".Эти проекты, а также другие исторические сериалы ("Екатерина", "София") вызвали наибольший интерес у байеров. Были проведены встречи с представителями киноиндустрии Испании, Бразилии, Индии, Китая и других стран, говорится в сообщении.Комедия "Ева, рожай!" об эксцентричной преподавательнице танцев привлекла внимание закупщиков из Южной Кореи, США, Бразилии и Индонезии. Повышенный интерес также вызвали комедии "Ивановы-Ивановы", "Кухня. Война за отель".Закупщики из Южной Кореи и Тайваня присматриваются и к документальным проектам. "В настоящее время обсуждаются условия продажи пакета фильмов, посвященных защите окружающей среды "Невидимая надежда", "Арктика. Рискованная экспедиция", "Страна медведей" и документальный цикл "Армагеддон" на территорию Тайваня", — говорится в сообщении.
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новости культуры, роскино, китай, индия, малайзия, кино и сериалы, япония, южная корея, сша, бразилия, индонезия
Культура, Новости культуры, Роскино, Китай, Индия, Малайзия, Кино и сериалы, Япония, Южная Корея, США, Бразилия, Индонезия
17:21 10.11.2022
 
Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы

Роскино: Зарубежные компании планируют приобрести российские фильмы и сериалы

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Красная Шапочка"
Кадр из фильма Красная Шапочка
© Централ Партнершип (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российский кинокомпании представили свои проекты на азиатском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщила пресс-служба Роскино.
Закупщиков из Китая, Индии, Малайзии, Японии больше всего заинтересовали семейные фильмы, боевики и хорроры. Сейчас ведутся переговоры по проекту "Красная Шапочка".
Также байерам из Китая, Индонезии, Кореи и Индии понравился семейный приключенческий фильм "Чук и Гек. Большое приключение". Картины "Барбоскины" и "Лунтик и его друзья" привлекли представителей Малайзии, Японии, Китая, Индии, отметили в пресс-службе.
В настоящее время также идут переговоры с VOD-платформами из Японии и Южной Кореи по продаже прав на костюмные драмы "Елизавета" и "Кровавая барыня".
Эти проекты, а также другие исторические сериалы ("Екатерина", "София") вызвали наибольший интерес у байеров. Были проведены встречи с представителями киноиндустрии Испании, Бразилии, Индии, Китая и других стран, говорится в сообщении.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"
Комедия "Ева, рожай!" об эксцентричной преподавательнице танцев привлекла внимание закупщиков из Южной Кореи, США, Бразилии и Индонезии. Повышенный интерес также вызвали комедии "Ивановы-Ивановы", "Кухня. Война за отель".
Закупщики из Южной Кореи и Тайваня присматриваются и к документальным проектам. "В настоящее время обсуждаются условия продажи пакета фильмов, посвященных защите окружающей среды "Невидимая надежда", "Арктика. Рискованная экспедиция", "Страна медведей" и документальный цикл "Армагеддон" на территорию Тайваня", — говорится в сообщении.
Кадр из фильма Иван Денисович
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