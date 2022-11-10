https://ria.ru/20221110/kiberstrakhovanie-1830609266.html

Александр Тарновский назвал три препятствия для развития киберстрахования

Александр Тарновский назвал три препятствия для развития киберстрахования - РИА Новости, 10.11.2022

Александр Тарновский назвал три препятствия для развития киберстрахования

Развитие рынка страхования киберрисков в России тормозит отсутствие узкопрофильных специалистов по оценке киберрисков, невысокий спрос среди представителей МСБ... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:23

2022-11-10T19:23

2022-11-10T20:11

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россия

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Развитие рынка страхования киберрисков в России тормозит отсутствие узкопрофильных специалистов по оценке киберрисков, невысокий спрос среди представителей МСБ на соответствующие страховые программы, а также недостаточно эффективная законодательная база, регулирующая последствия киберпреступлений, считает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.Он выступил на пленарной сессии форума "Финополис – 2022" на тему "Границы кибербезопасности: есть ли они?"По словам Тарновского, которые приводит пресс-служба ВСК, для построения эффективной модели киберстрахования необходимо действовать сразу в трех направлениях, первое из которых - подготовка кадров."На данный момент в отрасли нет универсальных специалистов, обладающих навыками андеррайтинга, информационной безопасности и продаж. Решением проблемы может стать создание учебного заведения, например, занимающегося подготовкой специалистов по оценке киберрисков. Наличие узкопрофильных кадров позволит улучшить методику оценки тяжести последствий киберинцидента, регламентировать отраслевые термины в договорах с потенциальными клиентами", - пояснил гендиректор Страхового Дома ВСК.Второе направление развития сегмента страховой защиты от цифровых мошенников, обозначенное Тарновским, – аудит киберрисков. Сегодня представители МСБ уделяют недостаточно внимания проблеме, а крупные компании недооценивают последствия киберпреступлений. При этом, методики кибермошенников значительно шире числа инструментов для защиты от преступлений. Поэтому предпринимателям необходимо своевременно оценивать слабые и сильные стороны своего бизнеса с точки зрения направлений цифровых атак злоумышленников.Кроме того, способствовать развитию рынка киберстрахования будет совершенствование законодательства в части ответственности компаний за утечку персональных данных. Сегодня средний штраф составляет всего 60 тысяч рублей, напомнил он."Несмотря на то, что в России спрос на киберстрахование в целом растет, объемы этого рынка пока скромны. Киберпреступления входят в топ-3 глобального рейтинга наиболее значимых бизнес-рисков уже несколько лет подряд, ущерб мировой экономики от кибератак составил по итогам 2021 года 9 триллионов долларов, поэтому бизнесу необходимо выстраивать эффективную модель страхования киберрисков, учитывая такие факторы, как кадровый голод в отрасли, недостаточную осведомленность малого и среднего бизнеса о последствиях кибератак, несовершенную законодательную базу", - заключил Тарновский.

https://ria.ru/20221101/fintekhnologii-1828399804.html

https://ria.ru/20220519/moshenniki-1789550227.html

https://ria.ru/20220826/premiya-1812276230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вск (страховой дом), россия, технологии, новости компаний - экономика