https://ria.ru/20221110/kiberataki-1830515553.html

Еврокомиссия предложила создать Центр по координации в сфере киберзащиты

Еврокомиссия предложила создать Центр по координации в сфере киберзащиты - РИА Новости, 10.11.2022

Еврокомиссия предложила создать Центр по координации в сфере киберзащиты

Европейская комиссия выступила в четверг с предложением об усилении общей готовности к отражению атак в киберпространстве. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:53

2022-11-10T14:53

2022-11-10T14:53

в мире

технологии

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия выступила в четверг с предложением об усилении общей готовности к отражению атак в киберпространстве."У киберпространства нет границ. Недавние кибератаки на энергетические сети, транспортную инфраструктуру, объекты в космосе представляют угрозу как для гражданского, так и для военного секторов. Это указывает на необходимость дополнительных действий для защиты граждан, вооруженных сил, гражданских и военных миссий Евросоюза от киберугроз", - говорится в сообщении ЕК.В частности, предлагается усилить координацию между гражданскими и военными службами в этой сфере. Для этого Еврокомиссия предлагает создать Центр ЕС по координации в сфере киберзащиты.Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам ЕС проводить политику, которая позволит избегать зависимости от третьих государств в критических для киберпространства технологиях, а также совместно готовить специалистов в этой сфере.

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, евросоюз, еврокомиссия