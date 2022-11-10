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Еврокомиссия предложила создать Центр по координации в сфере киберзащиты - РИА Новости, 10.11.2022
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Еврокомиссия предложила создать Центр по координации в сфере киберзащиты
Еврокомиссия предложила создать Центр по координации в сфере киберзащиты - РИА Новости, 10.11.2022
Еврокомиссия предложила создать Центр по координации в сфере киберзащиты
Европейская комиссия выступила в четверг с предложением об усилении общей готовности к отражению атак в киберпространстве. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:53
2022-11-10T14:53
в мире
технологии
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия выступила в четверг с предложением об усилении общей готовности к отражению атак в киберпространстве."У киберпространства нет границ. Недавние кибератаки на энергетические сети, транспортную инфраструктуру, объекты в космосе представляют угрозу как для гражданского, так и для военного секторов. Это указывает на необходимость дополнительных действий для защиты граждан, вооруженных сил, гражданских и военных миссий Евросоюза от киберугроз", - говорится в сообщении ЕК.В частности, предлагается усилить координацию между гражданскими и военными службами в этой сфере. Для этого Еврокомиссия предлагает создать Центр ЕС по координации в сфере киберзащиты.Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам ЕС проводить политику, которая позволит избегать зависимости от третьих государств в критических для киберпространства технологиях, а также совместно готовить специалистов в этой сфере.
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в мире, технологии, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Технологии, Евросоюз, Еврокомиссия
14:53 10.11.2022
 
Еврокомиссия предложила создать Центр по координации в сфере киберзащиты

Еврокомиссия хочет усилить общую готовность стран к отражению атак в киберпространстве

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия выступила в четверг с предложением об усилении общей готовности к отражению атак в киберпространстве.
"У киберпространства нет границ. Недавние кибератаки на энергетические сети, транспортную инфраструктуру, объекты в космосе представляют угрозу как для гражданского, так и для военного секторов. Это указывает на необходимость дополнительных действий для защиты граждан, вооруженных сил, гражданских и военных миссий Евросоюза от киберугроз", - говорится в сообщении ЕК.
В частности, предлагается усилить координацию между гражданскими и военными службами в этой сфере. Для этого Еврокомиссия предлагает создать Центр ЕС по координации в сфере киберзащиты.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам ЕС проводить политику, которая позволит избегать зависимости от третьих государств в критических для киберпространства технологиях, а также совместно готовить специалистов в этой сфере.
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