https://ria.ru/20221110/istyazanie-1830541927.html
Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет
Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет - РИА Новости, 10.11.2022
Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Таганрога Ростовской области, который, по их данным, на протяжении шести лет истязал своего... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:51
2022-11-10T15:51
2022-11-10T16:03
ростовская область
таганрог
происшествия
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Таганрога Ростовской области, который, по их данным, на протяжении шести лет истязал своего маленького сына, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Следственным отделом по городу Таганрог СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - сказал он.По версии следствия, с 2016 года по сентябрь 2022 года подозреваемый систематически бил и не кормил своего 12-летнего сына. В настоящее время ребенка изъяли из семьи. Подозреваемый заключен под стражу.По информации прокурктуры Ростовской области, ребенка поместили в социальный приют для реабилитации и оказания психологической помощи. Семья в поле зрения уполномоченных органов не попадала.Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства. "Будет дана оценка действиям родителей ребенка и должностных лиц органов системы профилактики", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20221108/detdom-1830090698.html
ростовская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, таганрог, происшествия, россия
Ростовская область, Таганрог, Происшествия, Россия
15:51 10.11.2022 (обновлено: 16:03 10.11.2022)
Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет
Против жителя Таганрога, подозреваемого в истязании сына, возбудили дело
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Таганрога Ростовской области, который, по их данным, на протяжении шести лет истязал своего маленького сына, сообщил
журналистам представитель СУСК России по региону.
"Следственным отделом по городу Таганрог СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - сказал он.
По версии следствия, с 2016 года по сентябрь 2022 года подозреваемый систематически бил и не кормил своего 12-летнего сына. В настоящее время ребенка изъяли из семьи. Подозреваемый заключен под стражу.
По информации прокурктуры Ростовской области, ребенка поместили в социальный приют для реабилитации и оказания психологической помощи. Семья в поле зрения уполномоченных органов не попадала.
Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства. "Будет дана оценка действиям родителей ребенка и должностных лиц органов системы профилактики", - отметили в ведомстве.