https://ria.ru/20221110/istyazanie-1830541927.html

Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет

Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет - РИА Новости, 10.11.2022

Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Таганрога Ростовской области, который, по их данным, на протяжении шести лет истязал своего... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:51

2022-11-10T15:51

2022-11-10T16:03

ростовская область

таганрог

происшествия

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Таганрога Ростовской области, который, по их данным, на протяжении шести лет истязал своего маленького сына, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Следственным отделом по городу Таганрог СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - сказал он.По версии следствия, с 2016 года по сентябрь 2022 года подозреваемый систематически бил и не кормил своего 12-летнего сына. В настоящее время ребенка изъяли из семьи. Подозреваемый заключен под стражу.По информации прокурктуры Ростовской области, ребенка поместили в социальный приют для реабилитации и оказания психологической помощи. Семья в поле зрения уполномоченных органов не попадала.Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства. "Будет дана оценка действиям родителей ребенка и должностных лиц органов системы профилактики", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20221108/detdom-1830090698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростовская область, таганрог, происшествия, россия