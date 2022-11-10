Рейтинг@Mail.ru
Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/istyazanie-1830541927.html
Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет
Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет - РИА Новости, 10.11.2022
Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Таганрога Ростовской области, который, по их данным, на протяжении шести лет истязал своего... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:51
2022-11-10T16:03
ростовская область
таганрог
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Таганрога Ростовской области, который, по их данным, на протяжении шести лет истязал своего маленького сына, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Следственным отделом по городу Таганрог СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - сказал он.По версии следствия, с 2016 года по сентябрь 2022 года подозреваемый систематически бил и не кормил своего 12-летнего сына. В настоящее время ребенка изъяли из семьи. Подозреваемый заключен под стражу.По информации прокурктуры Ростовской области, ребенка поместили в социальный приют для реабилитации и оказания психологической помощи. Семья в поле зрения уполномоченных органов не попадала.Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства. "Будет дана оценка действиям родителей ребенка и должностных лиц органов системы профилактики", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20221108/detdom-1830090698.html
ростовская область
таганрог
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, таганрог, происшествия, россия
Ростовская область, Таганрог, Происшествия, Россия
15:51 10.11.2022 (обновлено: 16:03 10.11.2022)
 
Жителя Таганрога заподозрили в истязании сына на протяжении шести лет

Против жителя Таганрога, подозреваемого в истязании сына, возбудили дело

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Таганрога Ростовской области, который, по их данным, на протяжении шести лет истязал своего маленького сына, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"Следственным отделом по городу Таганрог СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - сказал он.
По версии следствия, с 2016 года по сентябрь 2022 года подозреваемый систематически бил и не кормил своего 12-летнего сына. В настоящее время ребенка изъяли из семьи. Подозреваемый заключен под стражу.
По информации прокурктуры Ростовской области, ребенка поместили в социальный приют для реабилитации и оказания психологической помощи. Семья в поле зрения уполномоченных органов не попадала.
Прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства. "Будет дана оценка действиям родителей ребенка и должностных лиц органов системы профилактики", - отметили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 22:07
СК возбудил дело после публикации об истязаниях в детдоме под Воронежем
 
Ростовская областьТаганрогПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала