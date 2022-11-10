https://ria.ru/20221110/iran-1830589325.html

Иран согласился на визит МАГАТЭ в ноябре

Иран согласился на визит МАГАТЭ в ноябре - РИА Новости, 10.11.2022

Иран согласился на визит МАГАТЭ в ноябре

Иран согласился на визит МАГАТЭ в ноябре, который позволит агентству получить ответы на свои вопросы о частицах урана, которые, согласно его заявлению, были... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:04

2022-11-10T18:04

2022-11-10T18:04

в мире

рафаэль гросси

иран

тегеран (город)

магатэ

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Иран согласился на визит МАГАТЭ в ноябре, который позволит агентству получить ответы на свои вопросы о частицах урана, которые, согласно его заявлению, были обнаружены на трех незаявленных иранских объектах, передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет МАГАТЭ."Агентство (МАГАТЭ) вновь заявило Ирану, что на этом совещании (агентства на следующей неделе) оно ожидает начать получать от Ирана технически достоверные разъяснения по этим вопросам, в том числе доступ к местам и материалам, а также отбору проб, как полагается", - приводит агентство заявление МАГАТЭ.В июне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что Иран до сих пор не объяснил агентству происхождение урана на трех незаявленных объектах, и вопросы гарантий по ним остаются нерешенными.Ранее "евротройка" (Германия, Франция, Британия) заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с МАГАТЭ. МИД Ирана подчеркнул, что "евротройка" своим заявлением подталкивает переговоры к срыву.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.

https://ria.ru/20221110/iran-1830464541.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829876770.html

https://ria.ru/20221110/raketa-1830410136.html

иран

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в мире, рафаэль гросси, иран, тегеран (город), магатэ, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)