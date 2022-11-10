https://ria.ru/20221110/infektsiya-1830511911.html

В Тюмени возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции среди школьников

В Тюмени возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции среди школьников - РИА Новости, 10.11.2022

В Тюмени возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции среди школьников

Следственный комитет в Тюмени по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за вспышки кишечной инфекции... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:44

2022-11-10T14:44

2022-11-10T14:44

происшествия

здоровье - общество

тюмень

тюменская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТЮМЕНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Следственный комитет в Тюмени по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за вспышки кишечной инфекции среди учащихся школы №5, сообщили в прокуратуре Тюменской области.Управление регионального Роспотребнадзора 27 октября сообщило, что работа первого корпуса школы №5 в Тюмени и пищеблока приостановлена из-за высокой заболеваемости острым гастроэнтеритом среди учащихся. Проведенные вирусологические исследования биоматериала заболевших детей выявили наличие норовируса. Ведомством было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование."В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания - АО "КШП "Центральный" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекших распространение кишечной инфекции среди обучающихся. Прокуратура округа направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело", – сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".Точное количество заболевших в сообщении прокуратуры не называется.

https://ria.ru/20221025/otravlenie-1826621503.html

https://ria.ru/20221022/otravlenie-1825854187.html

тюмень

тюменская область

россия

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происшествия, здоровье - общество, тюмень, тюменская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)