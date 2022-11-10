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В Тюмени возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции среди школьников - РИА Новости, 10.11.2022
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В Тюмени возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции среди школьников
В Тюмени возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции среди школьников - РИА Новости, 10.11.2022
В Тюмени возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции среди школьников
Следственный комитет в Тюмени по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за вспышки кишечной инфекции... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:44
2022-11-10T14:44
происшествия
здоровье - общество
тюмень
тюменская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ТЮМЕНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Следственный комитет в Тюмени по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за вспышки кишечной инфекции среди учащихся школы №5, сообщили в прокуратуре Тюменской области.Управление регионального Роспотребнадзора 27 октября сообщило, что работа первого корпуса школы №5 в Тюмени и пищеблока приостановлена из-за высокой заболеваемости острым гастроэнтеритом среди учащихся. Проведенные вирусологические исследования биоматериала заболевших детей выявили наличие норовируса. Ведомством было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование."В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания - АО "КШП "Центральный" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекших распространение кишечной инфекции среди обучающихся. Прокуратура округа направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело", – сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".Точное количество заболевших в сообщении прокуратуры не называется.
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тюмень
тюменская область
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происшествия, здоровье - общество, тюмень, тюменская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Тюмень, Тюменская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
14:44 10.11.2022
 
В Тюмени возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции среди школьников

Следственный комитет в Тюмени возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в школе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Следственный комитет в Тюмени по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за вспышки кишечной инфекции среди учащихся школы №5, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Управление регионального Роспотребнадзора 27 октября сообщило, что работа первого корпуса школы №5 в Тюмени и пищеблока приостановлена из-за высокой заболеваемости острым гастроэнтеритом среди учащихся. Проведенные вирусологические исследования биоматериала заболевших детей выявили наличие норовируса. Ведомством было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.
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"В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания - АО "КШП "Центральный" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, повлекших распространение кишечной инфекции среди обучающихся. Прокуратура округа направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело", – сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".
Точное количество заболевших в сообщении прокуратуры не называется.
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