https://ria.ru/20221110/gotovnost-1830513836.html
Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявил МИД
Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявил МИД - РИА Новости, 10.11.2022
Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявил МИД
Россия на G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:50
2022-11-10T14:50
2022-11-10T14:53
россия
большая двадцатка
саммит g20
в мире
экономика
мария захарова
турция
индонезия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия на G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений. Подчеркнем важность демонополизации глобальной экономической архитектуры и выстраивания независимых от политической турбулентности логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем", - заявила Захарова о планах российской делегации на саммите "Группы двадцати" в Индонезии.
https://ria.ru/20221110/sammit-1830424038.html
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россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире, экономика, мария захарова, турция, индонезия
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Экономика, Мария Захарова, Турция, Индонезия
14:50 10.11.2022 (обновлено: 14:53 10.11.2022)
Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявил МИД
МИД: Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие и энергоресурсы