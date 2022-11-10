https://ria.ru/20221110/gotovnost-1830513836.html

Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявил МИД

Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявил МИД - РИА Новости, 10.11.2022

Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие, заявил МИД

Россия на G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:50

2022-11-10T14:50

2022-11-10T14:53

россия

большая двадцатка

саммит g20

в мире

экономика

мария захарова

турция

индонезия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия на G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений. Подчеркнем важность демонополизации глобальной экономической архитектуры и выстраивания независимых от политической турбулентности логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем", - заявила Захарова о планах российской делегации на саммите "Группы двадцати" в Индонезии.

https://ria.ru/20221110/sammit-1830424038.html

россия

турция

индонезия

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россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире, экономика, мария захарова, турция, индонезия