https://ria.ru/20221110/gosuslugi-1830568604.html

На "Госуслугах" появятся цифровые профили юридических лиц

На "Госуслугах" появятся цифровые профили юридических лиц - РИА Новости, 10.11.2022

На "Госуслугах" появятся цифровые профили юридических лиц

Возможность создать цифровой профиль юридического лица появится на портале госуслуг до конца года, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:03

2022-11-10T17:03

2022-11-10T17:03

общество

россия

технологии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возможность создать цифровой профиль юридического лица появится на портале госуслуг до конца года, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев."У нас реализуются и другие вещи. В том числе профиль юридического лица (на "Госуслугах" - ред.). Счет идет на недели. Количество недель - не больше пяти от текущего дня, появится юридический профиль", - сказал Огуряев на форуме Finopolis.Цифровой профиль – это расширенная версия личного кабинета россиян на портале госуслуг, где хранятся сведения о гражданах из различных баз данных. Цифровой профиль юрлица позволит управлять данными об организации в режиме онлайн.

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2022

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общество, россия, технологии