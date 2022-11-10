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Пожарные ликвидировали открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге
Пожарные ликвидировали открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022
Пожарные ликвидировали открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге
Пожарные ликвидировали открытое горение в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:03
2022-11-10T18:03
2022-11-10T18:03
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС."В 19.00 по местному времени (17.00 мск) открытое горение на пожаре по улице Билимбаевской в Екатеринбурге ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в микрорайоне Сортировка в уральской столице на площади 400 квадратных метров произошло горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке. В 16.36 (14.36 мск) пожарные локализовали возгорание на площади 450 квадратных метров.До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались два человека, информации о пострадавших в ведомство не поступало. В тушении пожара были задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники.
https://ria.ru/20221110/pozhar-1830388058.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные ликвидировали открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге
Пожарные ликвидировали открытое горение в одном из цехов на промплощадке в Екатеринбурге