https://ria.ru/20221110/gorenie-1830588724.html

Пожарные ликвидировали открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022

Пожарные ликвидировали открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге

Пожарные ликвидировали открытое горение в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:03

2022-11-10T18:03

2022-11-10T18:03

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830544083_0:22:1062:619_1920x0_80_0_0_7533a60290299f5efa5ff5b5daae5845.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС."В 19.00 по местному времени (17.00 мск) открытое горение на пожаре по улице Билимбаевской в Екатеринбурге ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в микрорайоне Сортировка в уральской столице на площади 400 квадратных метров произошло горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке. В 16.36 (14.36 мск) пожарные локализовали возгорание на площади 450 квадратных метров.До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались два человека, информации о пострадавших в ведомство не поступало. В тушении пожара были задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20221110/pozhar-1830388058.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)