https://ria.ru/20221110/golosovanie-1830634025.html

Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине

Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине - РИА Новости, 10.11.2022

Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине

Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил РИА Новости о намерении голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T22:38

2022-11-10T22:38

2022-11-10T22:57

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил РИА Новости о намерении голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине.Госар был переизбран по результатам состоявшихся на этой неделе промежуточных выборов в конгресс, заручившись поддержкой 69,7 процента избирателей и одержав победу над оппонентом-демократом Делиной Дисанто."Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться. В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине", — пояснил политик.Он подчеркнул, что проголосовал против каждой из них и продолжит делать это.В конце октября Госар опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как отмечал конгрессмен, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога.На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевским властям десятки миллиардов долларов военной помощи. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221110/paket-1830623299.html

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830607555.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, киев, россия, джо байден, нато, аризона, итоги промежуточных выборов в сша - 2022