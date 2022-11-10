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Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/golosovanie-1830634025.html
Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине
Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине - РИА Новости, 10.11.2022
Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине
Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил РИА Новости о намерении голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T22:38
2022-11-10T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
киев
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил РИА Новости о намерении голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине.Госар был переизбран по результатам состоявшихся на этой неделе промежуточных выборов в конгресс, заручившись поддержкой 69,7 процента избирателей и одержав победу над оппонентом-демократом Делиной Дисанто."Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться. В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине", — пояснил политик.Он подчеркнул, что проголосовал против каждой из них и продолжит делать это.В конце октября Госар опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как отмечал конгрессмен, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога.На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевским властям десятки миллиардов долларов военной помощи. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, киев, россия, джо байден, нато, аризона, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Джо Байден, НАТО, Аризона, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
22:38 10.11.2022 (обновлено: 22:57 10.11.2022)
 
Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине

Конгрессмен-республиканец Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил РИА Новости о намерении голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине.
Госар был переизбран по результатам состоявшихся на этой неделе промежуточных выборов в конгресс, заручившись поддержкой 69,7 процента избирателей и одержав победу над оппонентом-демократом Делиной Дисанто.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 21:04Специальная военная операция на Украине
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"Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться. В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине", — пояснил политик.
Он подчеркнул, что проголосовал против каждой из них и продолжит делать это.
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В конце октября Госар опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как отмечал конгрессмен, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога.
На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевским властям десятки миллиардов долларов военной помощи. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКиевРоссияДжо БайденНАТОАризонаИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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