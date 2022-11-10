22:38 10.11.2022 (обновлено: 22:57 10.11.2022)
Конгрессмен Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине
Конгрессмен-республиканец Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил РИА Новости о намерении голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине.
Госар был переизбран по результатам состоявшихся на этой неделе промежуточных выборов в конгресс, заручившись поддержкой 69,7 процента избирателей и одержав победу над оппонентом-демократом Делиной Дисанто.
"Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться. В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине", — пояснил политик.
Он подчеркнул, что проголосовал против каждой из них и продолжит делать это.
В конце октября Госар опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как отмечал конгрессмен, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога.
На фоне российской специальной операции по защите ДНР и ЛНР Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевским властям десятки миллиардов долларов военной помощи. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.