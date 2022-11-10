https://ria.ru/20221110/gaz-1830601523.html
В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе
В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе - РИА Новости, 10.11.2022
В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе
Роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти, "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергобезопасности России и ее стратегических партнеров, говорится в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:46
2022-11-10T18:46
2022-11-10T18:50
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти, "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергобезопасности России и ее стратегических партнеров, говорится в сообщении компании."При всей существующей неопределенности долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти... "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергетической безопасности Российской Федерации и ее стратегических партнеров. Компания продолжает развивать мощности по добыче, транспортировке и переработке углеводородов", - сообщила компания в Telegram-канале.
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экономика, россия, группа газ, газпром, цены на нефть
Экономика, Россия, Группа ГАЗ, Газпром, Цены на нефть
18:46 10.11.2022 (обновлено: 18:50 10.11.2022)
В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе
В "Газпроме" выразили уверенность, что роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти