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В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе - РИА Новости, 10.11.2022
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В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе
В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе - РИА Новости, 10.11.2022
В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе
Роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти, "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергобезопасности России и ее стратегических партнеров, говорится в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:46
2022-11-10T18:50
экономика
россия
группа газ
газпром
цены на нефть
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти, "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергобезопасности России и ее стратегических партнеров, говорится в сообщении компании."При всей существующей неопределенности долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти... "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергетической безопасности Российской Федерации и ее стратегических партнеров. Компания продолжает развивать мощности по добыче, транспортировке и переработке углеводородов", - сообщила компания в Telegram-канале.
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экономика, россия, группа газ, газпром, цены на нефть
Экономика, Россия, Группа ГАЗ, Газпром, Цены на нефть
18:46 10.11.2022 (обновлено: 18:50 10.11.2022)
 
В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе

В "Газпроме" выразили уверенность, что роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти, "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергобезопасности России и ее стратегических партнеров, говорится в сообщении компании.
"При всей существующей неопределенности долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти... "Газпром" сохраняет курс на укрепление энергетической безопасности Российской Федерации и ее стратегических партнеров. Компания продолжает развивать мощности по добыче, транспортировке и переработке углеводородов", - сообщила компания в Telegram-канале.
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