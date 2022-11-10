https://ria.ru/20221110/gaz-1830386124.html

Глава ПМР заявил о намеренных сокращениях поставок газа со стороны Кишинева

Глава ПМР заявил о намеренных сокращениях поставок газа со стороны Кишинева - РИА Новости, 10.11.2022

Глава ПМР заявил о намеренных сокращениях поставок газа со стороны Кишинева

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Кишинев умышленно сократил поставки газа, чтобы вызвать дестабилизацию РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T02:08

2022-11-10T02:08

2022-11-10T02:08

вадим красносельский

молдавия

россия

кишинев

молдовагаз

газпром

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ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Кишинев умышленно сократил поставки газа, чтобы вызвать дестабилизацию и шантажировать Россию.Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре. В целях экономии газа приостановлена работа крупных предприятий ПМР."Думаю, что все это было заранее взвешено, обдумано и принято для дестабилизации ситуации в Приднестровье и шантажа Российской Федерации", - сказал Красносельский на встрече с главными редакторами приднестровских телеканалов.По его мнению, некие молдавские руководители хотят использовать Приднестровье как заложника в отношениях с Россией, воспользоваться тем, что это – территория компактного проживания русскоязычного населения, российских граждан, и рассчитывают, что РФ не бросит своих и вынуждена будет дать Молдавии дешевую электроэнергию, дешевый газ по контракту в необходимом количестве."В Кишиневе не глупые люди находятся, и они отлично всё понимают и оценивают. Они сделали это со своим умыслом – чтобы как раз предприятия были остановлены, чтобы люди остались без рабочего места, без зарплаты, чтобы был фактор нестабильности. Надо же экспортировать волнение. Почему люди ходят с демонстрациями только в Молдове? Надо, чтобы и в Приднестровье так ходили… Вот в чем умысел (один из)", - отметил глава Приднестровья."Ну и кроме того, надо показать тяжелое положение в экономике Приднестровья и лишний раз пошантажировать Российскую Федерацию. Я уже говорил про это. Нас просто взяли в заложники ситуации. Это шантаж на самом деле. Потому что здесь двух зайцев можно убить одним выстрелом: и людей оставить без работы, остановить наши предприятия, чтобы мы стали более слабыми в экономическом смысле этого слова, и Россию пошантажировать", - подчеркнул Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221029/pridnestrove-1827751779.html

https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826434909.html

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вадим красносельский, молдавия, россия, кишинев, молдовагаз, газпром