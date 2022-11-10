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МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек
МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек - РИА Новости, 10.11.2022
МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек
В межотраслевых манифестациях с требованиями повышения зарплат, прошедших в четверг по всей Франции, приняли участие 30 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:17
2022-11-10T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
париж
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ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. В межотраслевых манифестациях с требованиями повышения зарплат, прошедших в четверг по всей Франции, приняли участие 30 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.По всей Франции 10 ноября по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и ряда других профсоюзов прошли межпрофессиональные забастовки с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции. На фоне забастовок в Париже и других французских городах в четверг прошли массовые манифестации.По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 30 тысяч человек, в Париже - 2,4 тысячи человек.При этом "Всеобщая конфедерация труда"(CGT) утверждает, что в манифестациях во Франции участвовали более 100 тысяч человек, а в Париже на улицы вышли 10 тысяч протестующих.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, манифестация в Париже началась в четверг днем с площади Республики. В шествии участвовали работники разных видов транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения, представители разных профсоюзов и ассоциаций, пенсионеры, сторонники движения "желтые жилеты" и студенческие организации. Протестующие требовали повышения зарплат и пенсий на фоне галопирующей инфляции.Демонстрация прошла мирно, несмотря на то, что к ней присоединились радикалы из black bloc.В связи с забастовкой в четверг работа столичного метрополитена и наземного транспорта была сильно нарушена, также сбои фиксировались в работе пригородных и региональных поездов.
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в мире, париж
Специальная военная операция на Украине, В мире, Париж
23:17 10.11.2022
 
МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек

МВД Франции: в манифестациях по всей стране приняли участие 30 тысяч человек

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста профсоюзов на одной из улиц в Париже
Участники акции протеста профсоюзов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста профсоюзов на одной из улиц в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. В межотраслевых манифестациях с требованиями повышения зарплат, прошедших в четверг по всей Франции, приняли участие 30 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.
По всей Франции 10 ноября по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и ряда других профсоюзов прошли межпрофессиональные забастовки с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции. На фоне забастовок в Париже и других французских городах в четверг прошли массовые манифестации.
По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 30 тысяч человек, в Париже - 2,4 тысячи человек.
При этом "Всеобщая конфедерация труда"(CGT) утверждает, что в манифестациях во Франции участвовали более 100 тысяч человек, а в Париже на улицы вышли 10 тысяч протестующих.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, манифестация в Париже началась в четверг днем с площади Республики. В шествии участвовали работники разных видов транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения, представители разных профсоюзов и ассоциаций, пенсионеры, сторонники движения "желтые жилеты" и студенческие организации. Протестующие требовали повышения зарплат и пенсий на фоне галопирующей инфляции.
Демонстрация прошла мирно, несмотря на то, что к ней присоединились радикалы из black bloc.
В связи с забастовкой в четверг работа столичного метрополитена и наземного транспорта была сильно нарушена, также сбои фиксировались в работе пригородных и региональных поездов.
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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