https://ria.ru/20221110/frantsiya-1830637354.html

МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек

МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек - РИА Новости, 10.11.2022

МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек

В межотраслевых манифестациях с требованиями повышения зарплат, прошедших в четверг по всей Франции, приняли участие 30 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:17

2022-11-10T23:17

2022-11-10T23:17

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ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. В межотраслевых манифестациях с требованиями повышения зарплат, прошедших в четверг по всей Франции, приняли участие 30 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.По всей Франции 10 ноября по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и ряда других профсоюзов прошли межпрофессиональные забастовки с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции. На фоне забастовок в Париже и других французских городах в четверг прошли массовые манифестации.По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 30 тысяч человек, в Париже - 2,4 тысячи человек.При этом "Всеобщая конфедерация труда"(CGT) утверждает, что в манифестациях во Франции участвовали более 100 тысяч человек, а в Париже на улицы вышли 10 тысяч протестующих.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, манифестация в Париже началась в четверг днем с площади Республики. В шествии участвовали работники разных видов транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения, представители разных профсоюзов и ассоциаций, пенсионеры, сторонники движения "желтые жилеты" и студенческие организации. Протестующие требовали повышения зарплат и пенсий на фоне галопирующей инфляции.Демонстрация прошла мирно, несмотря на то, что к ней присоединились радикалы из black bloc.В связи с забастовкой в четверг работа столичного метрополитена и наземного транспорта была сильно нарушена, также сбои фиксировались в работе пригородных и региональных поездов.

https://ria.ru/20221107/politika-1828650767.html

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, париж