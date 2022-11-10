https://ria.ru/20221110/frantsiya-1830637354.html
МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек
МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек - РИА Новости, 10.11.2022
МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек
В межотраслевых манифестациях с требованиями повышения зарплат, прошедших в четверг по всей Франции, приняли участие 30 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:17
2022-11-10T23:17
2022-11-10T23:17
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ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. В межотраслевых манифестациях с требованиями повышения зарплат, прошедших в четверг по всей Франции, приняли участие 30 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.По всей Франции 10 ноября по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и ряда других профсоюзов прошли межпрофессиональные забастовки с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции. На фоне забастовок в Париже и других французских городах в четверг прошли массовые манифестации.По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 30 тысяч человек, в Париже - 2,4 тысячи человек.При этом "Всеобщая конфедерация труда"(CGT) утверждает, что в манифестациях во Франции участвовали более 100 тысяч человек, а в Париже на улицы вышли 10 тысяч протестующих.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, манифестация в Париже началась в четверг днем с площади Республики. В шествии участвовали работники разных видов транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения, представители разных профсоюзов и ассоциаций, пенсионеры, сторонники движения "желтые жилеты" и студенческие организации. Протестующие требовали повышения зарплат и пенсий на фоне галопирующей инфляции.Демонстрация прошла мирно, несмотря на то, что к ней присоединились радикалы из black bloc.В связи с забастовкой в четверг работа столичного метрополитена и наземного транспорта была сильно нарушена, также сбои фиксировались в работе пригородных и региональных поездов.
https://ria.ru/20221107/politika-1828650767.html
париж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж
Специальная военная операция на Украине, В мире, Париж
МВД Франции сообщило, что в манифестациях приняли участие 30 тысяч человек
МВД Франции: в манифестациях по всей стране приняли участие 30 тысяч человек
ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости.
В межотраслевых манифестациях с требованиями повышения зарплат, прошедших в четверг по всей Франции, приняли участие 30 тысяч человек, сообщает телеканал
BFMTV со ссылкой на МВД республики.
По всей Франции 10 ноября по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и ряда других профсоюзов прошли межпрофессиональные забастовки с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции. На фоне забастовок в Париже и других французских городах в четверг прошли массовые манифестации.
По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 30 тысяч человек, в Париже - 2,4 тысячи человек.
При этом "Всеобщая конфедерация труда"(CGT) утверждает, что в манифестациях во Франции участвовали более 100 тысяч человек, а в Париже на улицы вышли 10 тысяч протестующих.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, манифестация в Париже
началась в четверг днем с площади Республики. В шествии участвовали работники разных видов транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения, представители разных профсоюзов и ассоциаций, пенсионеры, сторонники движения "желтые жилеты" и студенческие организации. Протестующие требовали повышения зарплат и пенсий на фоне галопирующей инфляции.
Демонстрация прошла мирно, несмотря на то, что к ней присоединились радикалы из black bloc.
В связи с забастовкой в четверг работа столичного метрополитена и наземного транспорта была сильно нарушена, также сбои фиксировались в работе пригородных и региональных поездов.