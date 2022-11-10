Во Франции заявили о неспособности участвовать в крупных военных операциях
Министр обороны Лекорню: французская армия не создавалась для участия в крупных операциях
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Французские военные во время учений. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Современная французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в масштабных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI в среду.
"Даже если наша армия сегодня и не смогла бы участвовать в конфликте "высокой интенсивности"... Хотя представьте французского солдата в Мали, окруженного вооруженной группой террористов: это и есть высокая интенсивность! Правильнее говорить – о невозможности участия в масштабных операциях. Так сложилось по ряду причин: после роспуска Организации Варшавского договора правительства предыдущих президентов не формировали нашу армию с тем, чтобы участвовать в крупных военных операциях, это было неактуально. Вторая причина – это значительное уменьшение ее финансирования, иногда по значимым, иногда по незначительным причинам", - сообщил министр.
Во вторник бывший глава генштаба вооружённых сил Франции генерал Пьер де Вилье высказал мнение, что французская армия сегодня не способна на войну высокой интенсивности. Он отметил, что ведомству необходим намного больший бюджет, чем выделяет правительство Франции, для модернизации вооружений ВВС, ВМС и сухопутных войск, создания запаса боеприпасов и улучшения логистических возможностей.
Ранее в среду президент Франции Эммануэль Макрон посетил военно-морскую базу в Тулоне, где выступил с речью по военной стратегии Франции.
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