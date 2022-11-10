https://ria.ru/20221110/frantsiya-1830386968.html

Во Франции заявили о неспособности участвовать в крупных военных операциях

Во Франции заявили о неспособности участвовать в крупных военных операциях - РИА Новости, 10.11.2022

Во Франции заявили о неспособности участвовать в крупных военных операциях

Современная французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в масштабных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T02:43

2022-11-10T02:43

2022-11-10T02:43

в мире

себастьян лекорню

пьер де вилье

эммануэль макрон

франция

мали

тулон

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ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Современная французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в масштабных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI в среду.Во вторник бывший глава генштаба вооружённых сил Франции генерал Пьер де Вилье высказал мнение, что французская армия сегодня не способна на войну высокой интенсивности. Он отметил, что ведомству необходим намного больший бюджет, чем выделяет правительство Франции, для модернизации вооружений ВВС, ВМС и сухопутных войск, создания запаса боеприпасов и улучшения логистических возможностей.Ранее в среду президент Франции Эммануэль Макрон посетил военно-морскую базу в Тулоне, где выступил с речью по военной стратегии Франции.

https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830373834.html

франция

мали

тулон

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в мире, себастьян лекорню, пьер де вилье, эммануэль макрон, франция, мали, тулон