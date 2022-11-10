https://ria.ru/20221110/finlyandiya-1830556069.html

В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников

В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников - РИА Новости, 10.11.2022

В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников

Министерство коммуникаций и транспорта Финляндии в четверг внесло в парламент закон, ужесточающий использование беспилотников в стране, следует из предложений... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:30

2022-11-10T16:30

2022-11-10T16:30

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евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости. Министерство коммуникаций и транспорта Финляндии в четверг внесло в парламент закон, ужесточающий использование беспилотников в стране, следует из предложений правительства."Правительство предлагает внести изменения в Закон об авиации и Закон о транспортных услугах. В будущем финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom может создать воздушное пространство, в котором беспилотные летательные аппараты, то есть дроны, будут летать еще более контролируемо при участии различных служб", - говорится в сообщении.До сих пор воздушное пространство для дронов в Финляндии регулировалось довольно мало, уточняет министерство.Данные изменения законодательства реализуют правила Европейской комиссии по использованию воздушного пространства, сообщает ведомство.После рассмотрения предложения парламентом, ожидается, что законы вступят в силу поэтапно: 26 января 2023 года и 1 октября 2023 года.Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom 1 ноября напомнило о полном запрете гражданам России использовать любые дроны в воздушном пространстве Евросоюза в связи с санкциями ЕС.

https://ria.ru/20221020/finlyandiya-1825442301.html

https://ria.ru/20220803/finlyandiya-1807052576.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, евросоюз