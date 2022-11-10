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В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников - РИА Новости, 10.11.2022
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В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников
В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников - РИА Новости, 10.11.2022
В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников
Министерство коммуникаций и транспорта Финляндии в четверг внесло в парламент закон, ужесточающий использование беспилотников в стране, следует из предложений... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:30
2022-11-10T16:30
в мире
финляндия
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости. Министерство коммуникаций и транспорта Финляндии в четверг внесло в парламент закон, ужесточающий использование беспилотников в стране, следует из предложений правительства."Правительство предлагает внести изменения в Закон об авиации и Закон о транспортных услугах. В будущем финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom может создать воздушное пространство, в котором беспилотные летательные аппараты, то есть дроны, будут летать еще более контролируемо при участии различных служб", - говорится в сообщении.До сих пор воздушное пространство для дронов в Финляндии регулировалось довольно мало, уточняет министерство.Данные изменения законодательства реализуют правила Европейской комиссии по использованию воздушного пространства, сообщает ведомство.После рассмотрения предложения парламентом, ожидается, что законы вступят в силу поэтапно: 26 января 2023 года и 1 октября 2023 года.Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom 1 ноября напомнило о полном запрете гражданам России использовать любые дроны в воздушном пространстве Евросоюза в связи с санкциями ЕС.
https://ria.ru/20221020/finlyandiya-1825442301.html
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в мире, финляндия, евросоюз
В мире, Финляндия, Евросоюз
16:30 10.11.2022
 
В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников

Правительство Финляндии предложило ужесточить использование беспилотников в стране

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости. Министерство коммуникаций и транспорта Финляндии в четверг внесло в парламент закон, ужесточающий использование беспилотников в стране, следует из предложений правительства.
"Правительство предлагает внести изменения в Закон об авиации и Закон о транспортных услугах. В будущем финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom может создать воздушное пространство, в котором беспилотные летательные аппараты, то есть дроны, будут летать еще более контролируемо при участии различных служб", - говорится в сообщении.
Столица Финляндии Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:27
В Финляндии заметили подозрительные беспилотники
До сих пор воздушное пространство для дронов в Финляндии регулировалось довольно мало, уточняет министерство.
Данные изменения законодательства реализуют правила Европейской комиссии по использованию воздушного пространства, сообщает ведомство.
После рассмотрения предложения парламентом, ожидается, что законы вступят в силу поэтапно: 26 января 2023 года и 1 октября 2023 года.
Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom 1 ноября напомнило о полном запрете гражданам России использовать любые дроны в воздушном пространстве Евросоюза в связи с санкциями ЕС.
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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