https://ria.ru/20221110/finlyandiya-1830556069.html
В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников
В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников - РИА Новости, 10.11.2022
В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников
Министерство коммуникаций и транспорта Финляндии в четверг внесло в парламент закон, ужесточающий использование беспилотников в стране, следует из предложений... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:30
2022-11-10T16:30
2022-11-10T16:30
в мире
финляндия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1920x0_80_0_0_80ad853abb38d9ee9c59cd4f9cb8102e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости. Министерство коммуникаций и транспорта Финляндии в четверг внесло в парламент закон, ужесточающий использование беспилотников в стране, следует из предложений правительства."Правительство предлагает внести изменения в Закон об авиации и Закон о транспортных услугах. В будущем финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom может создать воздушное пространство, в котором беспилотные летательные аппараты, то есть дроны, будут летать еще более контролируемо при участии различных служб", - говорится в сообщении.До сих пор воздушное пространство для дронов в Финляндии регулировалось довольно мало, уточняет министерство.Данные изменения законодательства реализуют правила Европейской комиссии по использованию воздушного пространства, сообщает ведомство.После рассмотрения предложения парламентом, ожидается, что законы вступят в силу поэтапно: 26 января 2023 года и 1 октября 2023 года.Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom 1 ноября напомнило о полном запрете гражданам России использовать любые дроны в воздушном пространстве Евросоюза в связи с санкциями ЕС.
https://ria.ru/20221020/finlyandiya-1825442301.html
https://ria.ru/20220803/finlyandiya-1807052576.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1920x0_80_0_0_480a17df3911da214f59a74542721f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, евросоюз
В мире, Финляндия, Евросоюз
В Финляндии предложили ужесточить использование беспилотников
Правительство Финляндии предложило ужесточить использование беспилотников в стране
ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости.
Министерство коммуникаций и транспорта Финляндии в четверг внесло в парламент закон, ужесточающий использование беспилотников в стране, следует из предложений
правительства.
"Правительство предлагает внести изменения в Закон об авиации и Закон о транспортных услугах. В будущем финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom может создать воздушное пространство, в котором беспилотные летательные аппараты, то есть дроны, будут летать еще более контролируемо при участии различных служб", - говорится в сообщении.
До сих пор воздушное пространство для дронов в Финляндии регулировалось довольно мало, уточняет министерство.
Данные изменения законодательства реализуют правила Европейской комиссии по использованию воздушного пространства, сообщает ведомство.
После рассмотрения предложения парламентом, ожидается, что законы вступят в силу поэтапно: 26 января 2023 года и 1 октября 2023 года.
Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom 1 ноября напомнило о полном запрете гражданам России
использовать любые дроны в воздушном пространстве Евросоюза в связи с санкциями ЕС
.