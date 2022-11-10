https://ria.ru/20221110/festival-pristroystvo-1830518892.html

Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Краснодаре

Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Краснодаре - РИА Новости, 10.11.2022

Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Краснодаре

Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 19 и 20 ноября в Краснодаре в арт-центре "Бронзовая лошадь", сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:02

2022-11-10T15:02

2022-11-10T15:03

краснодар

бездомные животные

домашние животные

кошки

собаки

общество

благотворительность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830508241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1253041de6de3233d0c69c442a8f16bb.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 19 и 20 ноября в Краснодаре в арт-центре "Бронзовая лошадь", сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".На мероприятии своих хозяев будут ждать более 100 собак и кошек которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании.Кроме выставки животных всех гостей ждут консультации от ветеринарных врачей, кинологов и других специалистов, а самых юных гостей – полезные мастер-классы. На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, пеленки, миски, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Выставка собак: 19 ноября с 11:00 до 19:00Выставка кошек: 20 ноября с 11:00 до 19:00Фестиваль WOOF пройдет по адресу: г. Краснодар, арт-центр "Бронзовая лошадь", ул. Калинина, д. 291.Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА".

https://ria.ru/20220331/sobaka-1780923237.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодар, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки, общество, благотворительность