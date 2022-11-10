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Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Краснодаре - РИА Новости, 10.11.2022
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Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Краснодаре
Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Краснодаре - РИА Новости, 10.11.2022
Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Краснодаре
Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 19 и 20 ноября в Краснодаре в арт-центре "Бронзовая лошадь", сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:02
2022-11-10T15:03
краснодар
бездомные животные
домашние животные
кошки
собаки
общество
благотворительность
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 19 и 20 ноября в Краснодаре в арт-центре "Бронзовая лошадь", сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".На мероприятии своих хозяев будут ждать более 100 собак и кошек которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании.Кроме выставки животных всех гостей ждут консультации от ветеринарных врачей, кинологов и других специалистов, а самых юных гостей – полезные мастер-классы. На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, пеленки, миски, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Выставка собак: 19 ноября с 11:00 до 19:00Выставка кошек: 20 ноября с 11:00 до 19:00Фестиваль WOOF пройдет по адресу: г. Краснодар, арт-центр "Бронзовая лошадь", ул. Калинина, д. 291.Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА".
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краснодар, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки, общество, благотворительность
Краснодар, бездомные животные, домашние животные, кошки, Собаки, Общество, Благотворительность
15:02 10.11.2022 (обновлено: 15:03 10.11.2022)
 

Фестиваль-пристройство бездомных животных WOOF пройдет в Краснодаре

© Фото : Фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фестиваль-выставка бездомных животных WOOF пройдет 19 и 20 ноября в Краснодаре в арт-центре "Бронзовая лошадь", сообщает Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА".
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 100 собак и кошек которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании.
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF.
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF
1 из 3
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF.
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF.
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF
2 из 3
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF.
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF.
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF
3 из 3
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF.
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"
1 из 3
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF.
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"
2 из 3
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF.
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"
3 из 3
Фестиваль-выставка животных из приютов WOOF.
© Фото : Фонд помощи животным "Ника"
Кроме выставки животных всех гостей ждут консультации от ветеринарных врачей, кинологов и других специалистов, а самых юных гостей – полезные мастер-классы.
На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, пеленки, миски, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам.
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Выставка собак: 19 ноября с 11:00 до 19:00
Выставка кошек: 20 ноября с 11:00 до 19:00
Фестиваль WOOF пройдет по адресу: г. Краснодар, арт-центр "Бронзовая лошадь", ул. Калинина, д. 291.
Мероприятие проводится благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА".
 
Краснодарбездомные животныедомашние животныекошкиСобакиОбществоБлаготворительность
 
 
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