https://ria.ru/20221110/energetiki-1830559896.html

Прошло заседание оперштаба по работе энергетиков в приграничных филиалах

Прошло заседание оперштаба по работе энергетиков в приграничных филиалах - РИА Новости, 10.11.2022

Прошло заседание оперштаба по работе энергетиков в приграничных филиалах

В рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провел в филиале РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:41

2022-11-10T16:41

2022-11-10T17:02

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МОСКВА, 10 ноя – ПАО "Россети Центр". В рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провел в филиале "Белгородэнерго" выездное заседание специального оперативного Штаба по работе энергетиков в приграничных филиалах и реализации специальных инфраструктурных проектов.На Штабе обсудили оперативную обстановку на приграничных и новых территориях РФ, работу энергосистем в отопительный сезон в условиях повышенного уровня террористической опасности и способы защиты персонала и энергообъектов от внешних угроз.Игорь Маковский и участники специального оперативного штаба осмотрели более 20 энергообъектов, расположенных в непосредственной близости от границы, и проверили ход восстановительных работ электросетевой инфраструктуры, пострадавшей от огневого поражения."Мы заблаговременно реализовали мероприятия, направленные на обеспечение безопасности нашего персонала и ключевых инфраструктурных объектов. Опыт показал, что все они были правильными. Сегодня нужно максимально быстро реагировать на ситуацию, предотвращая возникновение перебоев в энергоснабжении потребителей и обеспечивая безопасность наших работников", – отметил Игорь Маковский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы