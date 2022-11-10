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Прошло заседание оперштаба по работе энергетиков в приграничных филиалах - РИА Новости, 10.11.2022
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Прошло заседание оперштаба по работе энергетиков в приграничных филиалах
Прошло заседание оперштаба по работе энергетиков в приграничных филиалах - РИА Новости, 10.11.2022
Прошло заседание оперштаба по работе энергетиков в приграничных филиалах
В рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провел в филиале РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:41
2022-11-10T17:02
пресс-релизы
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МОСКВА, 10 ноя – ПАО "Россети Центр". В рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провел в филиале "Белгородэнерго" выездное заседание специального оперативного Штаба по работе энергетиков в приграничных филиалах и реализации специальных инфраструктурных проектов.На Штабе обсудили оперативную обстановку на приграничных и новых территориях РФ, работу энергосистем в отопительный сезон в условиях повышенного уровня террористической опасности и способы защиты персонала и энергообъектов от внешних угроз.Игорь Маковский и участники специального оперативного штаба осмотрели более 20 энергообъектов, расположенных в непосредственной близости от границы, и проверили ход восстановительных работ электросетевой инфраструктуры, пострадавшей от огневого поражения."Мы заблаговременно реализовали мероприятия, направленные на обеспечение безопасности нашего персонала и ключевых инфраструктурных объектов. Опыт показал, что все они были правильными. Сегодня нужно максимально быстро реагировать на ситуацию, предотвращая возникновение перебоев в энергоснабжении потребителей и обеспечивая безопасность наших работников", – отметил Игорь Маковский.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
16:41 10.11.2022 (обновлено: 17:02 10.11.2022)

Прошло заседание оперштаба по работе энергетиков в приграничных филиалах

© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"Генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский
Генеральный директор ПАО Россети Центр и ПАО Россети Центр и Приволжье Игорь Маковский
© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – ПАО "Россети Центр". В рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провел в филиале "Белгородэнерго" выездное заседание специального оперативного Штаба по работе энергетиков в приграничных филиалах и реализации специальных инфраструктурных проектов.
На Штабе обсудили оперативную обстановку на приграничных и новых территориях РФ, работу энергосистем в отопительный сезон в условиях повышенного уровня террористической опасности и способы защиты персонала и энергообъектов от внешних угроз.
Игорь Маковский и участники специального оперативного штаба осмотрели более 20 энергообъектов, расположенных в непосредственной близости от границы, и проверили ход восстановительных работ электросетевой инфраструктуры, пострадавшей от огневого поражения.
"Мы заблаговременно реализовали мероприятия, направленные на обеспечение безопасности нашего персонала и ключевых инфраструктурных объектов. Опыт показал, что все они были правильными. Сегодня нужно максимально быстро реагировать на ситуацию, предотвращая возникновение перебоев в энергоснабжении потребителей и обеспечивая безопасность наших работников", – отметил Игорь Маковский.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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