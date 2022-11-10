https://ria.ru/20221110/ekonomika-1830464406.html
Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно
Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно - РИА Новости, 10.11.2022
Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе касающихся российской экономики. Об этом она... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:44
2022-11-10T12:44
2022-11-10T15:08
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе касающихся российской экономики. Об этом она рассказала в кулуарах форума Finopolis."Я так не люблю искать дно в любых вопросах", — ответила глава ЦБ на вопрос, достигла ли российская экономика дна или еще будет спад.При этом она признала, что геополитическая и экономическая ситуация в мире обостряется, поэтому Центробанк будет рассматривать не только базовый, достаточно оптимистичный сценарий, но и варианта более худшего развития ситуации.Набиуллина напомнила свои ранее сделанные заявления, в которых отмечала, что на любое ухудшение финансовой ситуации следует ускорить собственную структурную трансформацию.
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https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
12:44 10.11.2022 (обновлено: 15:08 10.11.2022)
Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно
Глава ЦБ Набиуллина ответила на вопрос о спаде экономики словами "не люблю искать дно"
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе касающихся российской экономики. Об этом она рассказала в кулуарах форума Finopolis.
"Я так не люблю искать дно в любых вопросах", — ответила глава ЦБ на вопрос, достигла ли российская экономика дна или еще будет спад.
При этом она признала, что геополитическая и экономическая ситуация в мире обостряется, поэтому Центробанк будет рассматривать не только базовый, достаточно оптимистичный сценарий, но и варианта более худшего развития ситуации.
Набиуллина напомнила свои ранее сделанные заявления, в которых отмечала, что на любое ухудшение финансовой ситуации следует ускорить собственную структурную трансформацию.