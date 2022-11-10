Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/ekonomika-1830464406.html
Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно
Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно - РИА Новости, 10.11.2022
Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе касающихся российской экономики. Об этом она... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:44
2022-11-10T15:08
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_0:171:1863:1219_1920x0_80_0_0_f7e0fcb1023f503de97e2611b6a9c33f.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе касающихся российской экономики. Об этом она рассказала в кулуарах форума Finopolis."Я так не люблю искать дно в любых вопросах", — ответила глава ЦБ на вопрос, достигла ли российская экономика дна или еще будет спад.При этом она признала, что геополитическая и экономическая ситуация в мире обостряется, поэтому Центробанк будет рассматривать не только базовый, достаточно оптимистичный сценарий, но и варианта более худшего развития ситуации.Набиуллина напомнила свои ранее сделанные заявления, в которых отмечала, что на любое ухудшение финансовой ситуации следует ускорить собственную структурную трансформацию.
https://ria.ru/20221102/vvp-1828800815.html
https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_52:0:1733:1261_1920x0_80_0_0_9d180e657e8182ff151fbcf23d74a26e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
12:44 10.11.2022 (обновлено: 15:08 10.11.2022)
 
Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно

Глава ЦБ Набиуллина ответила на вопрос о спаде экономики словами "не люблю искать дно"

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе касающихся российской экономики. Об этом она рассказала в кулуарах форума Finopolis.
"Я так не люблю искать дно в любых вопросах", — ответила глава ЦБ на вопрос, достигла ли российская экономика дна или еще будет спад.
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 21:20
Минэкономразвития уточнило прогноз по спаду ВВП России
При этом она признала, что геополитическая и экономическая ситуация в мире обостряется, поэтому Центробанк будет рассматривать не только базовый, достаточно оптимистичный сценарий, но и варианта более худшего развития ситуации.
Набиуллина напомнила свои ранее сделанные заявления, в которых отмечала, что на любое ухудшение финансовой ситуации следует ускорить собственную структурную трансформацию.
Акция протеста с требованием повышения зарплат в Монпелье, Франция - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:00
Запад пытался разорвать экономику России в клочья, но сломал свою
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала