https://ria.ru/20221110/ekonomika-1830464406.html

Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно

Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно - РИА Новости, 10.11.2022

Набиуллина ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе касающихся российской экономики. Об этом она... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:44

2022-11-10T12:44

2022-11-10T15:08

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе касающихся российской экономики. Об этом она рассказала в кулуарах форума Finopolis."Я так не люблю искать дно в любых вопросах", — ответила глава ЦБ на вопрос, достигла ли российская экономика дна или еще будет спад.При этом она признала, что геополитическая и экономическая ситуация в мире обостряется, поэтому Центробанк будет рассматривать не только базовый, достаточно оптимистичный сценарий, но и варианта более худшего развития ситуации.Набиуллина напомнила свои ранее сделанные заявления, в которых отмечала, что на любое ухудшение финансовой ситуации следует ускорить собственную структурную трансформацию.

https://ria.ru/20221102/vvp-1828800815.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)