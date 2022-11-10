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Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 10.11.2022
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Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 10.11.2022
Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
Пожарные локализовали возгорание в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге на площади 450 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:53
2022-11-10T16:01
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге на площади 450 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС."В 16.36 (14.36 мск) пожарные локализовали возгорание на площади 450 метров квадратных", - говорится в сообщении.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в микрорайоне Сортировка в уральской столице на площади 400 квадратных метров произошло горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке.
https://ria.ru/20221110/ekaterinburg-1830506176.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:53 10.11.2022 (обновлено: 16:01 10.11.2022)
 
Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали

МЧС: пожарные ликвидировали возгорание на промплощадке в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиТушение загоревшегося цеха промплощадки в Екатеринбурге
Тушение загоревшегося цеха промплощадки в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Тушение загоревшегося цеха промплощадки в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге на площади 450 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
"В 16.36 (14.36 мск) пожарные локализовали возгорание на площади 450 метров квадратных", - говорится в сообщении.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в микрорайоне Сортировка в уральской столице на площади 400 квадратных метров произошло горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
14:31
Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге
 
ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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