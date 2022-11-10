https://ria.ru/20221110/ekaterinburg-1830542837.html

Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали

Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 10.11.2022

Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали

Пожарные локализовали возгорание в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге на площади 450 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:53

2022-11-10T15:53

2022-11-10T16:01

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге на площади 450 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС."В 16.36 (14.36 мск) пожарные локализовали возгорание на площади 450 метров квадратных", - говорится в сообщении.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в микрорайоне Сортировка в уральской столице на площади 400 квадратных метров произошло горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке.

https://ria.ru/20221110/ekaterinburg-1830506176.html

екатеринбург

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2022

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)