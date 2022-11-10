https://ria.ru/20221110/ekaterinburg-1830506176.html

Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге

Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022

Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге

Готовая продукция загорелась на одной из промышленных площадок в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает региональный главк... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:31

2022-11-10T14:31

2022-11-10T14:31

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Готовая продукция загорелась на одной из промышленных площадок в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС."В 15.25 (13.25 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке", - говорится в сообщении.По данным ведомства, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались два человека, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава и 13 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20221107/aes-1829569717.html

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)