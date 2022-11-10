https://ria.ru/20221110/ekaterinburg-1830506176.html
Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге
Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022
Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге
Готовая продукция загорелась на одной из промышленных площадок в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает региональный главк... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:31
2022-11-10T14:31
2022-11-10T14:31
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_392a73443cef6bdf7f678ae80b3aedd8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Готовая продукция загорелась на одной из промышленных площадок в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС."В 15.25 (13.25 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке", - говорится в сообщении.По данным ведомства, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались два человека, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава и 13 единиц спецтехники.
https://ria.ru/20221107/aes-1829569717.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_89d09d48a86d9aaa05d2aeef0552cc4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге
МЧС: готовая продукция загорелась в Екатеринбурге на промышленной площадке