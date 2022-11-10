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Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022
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Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге
Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022
Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге
Готовая продукция загорелась на одной из промышленных площадок в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает региональный главк... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:31
2022-11-10T14:31
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Готовая продукция загорелась на одной из промышленных площадок в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС."В 15.25 (13.25 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке", - говорится в сообщении.По данным ведомства, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались два человека, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава и 13 единиц спецтехники.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:31 10.11.2022
 
Готовая продукция загорелась на промплощадке в Екатеринбурге

МЧС: готовая продукция загорелась в Екатеринбурге на промышленной площадке

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Готовая продукция загорелась на одной из промышленных площадок в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
"В 15.25 (13.25 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались два человека, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава и 13 единиц спецтехники.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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