https://ria.ru/20221110/dtp-1830412621.html
В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем
В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем - РИА Новости, 10.11.2022
В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем
Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:56
2022-11-10T09:56
2022-11-10T09:56
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Югре.По информации ведомства, вечером 9 ноября в Нижневартовске водитель микроавтобуса Ford Transit начал обгон в то время, когда водитель автомобиля ВАЗ, движущийся по той же полосе, включил указатель поворота налево, после чего транспортные средства столкнулись."В результате столкновения 64-летний водитель ВАЗа и четыре пассажирки с Ford получили травмы", - говорится в сообщении.
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск
В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем
Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Нижневартовске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Югре.
По информации ведомства, вечером 9 ноября в Нижневартовске водитель микроавтобуса Ford Transit начал обгон в то время, когда водитель автомобиля ВАЗ, движущийся по той же полосе, включил указатель поворота налево, после чего транспортные средства столкнулись.
"В результате столкновения 64-летний водитель ВАЗа и четыре пассажирки с Ford получили травмы", - говорится в сообщении.