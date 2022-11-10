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В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем - РИА Новости, 10.11.2022
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В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем
В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем - РИА Новости, 10.11.2022
В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем
Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:56
2022-11-10T09:56
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Югре.По информации ведомства, вечером 9 ноября в Нижневартовске водитель микроавтобуса Ford Transit начал обгон в то время, когда водитель автомобиля ВАЗ, движущийся по той же полосе, включил указатель поворота налево, после чего транспортные средства столкнулись."В результате столкновения 64-летний водитель ВАЗа и четыре пассажирки с Ford получили травмы", - говорится в сообщении.
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ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск
09:56 10.11.2022
 
В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем

Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Нижневартовске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Югре.
По информации ведомства, вечером 9 ноября в Нижневартовске водитель микроавтобуса Ford Transit начал обгон в то время, когда водитель автомобиля ВАЗ, движущийся по той же полосе, включил указатель поворота налево, после чего транспортные средства столкнулись.
"В результате столкновения 64-летний водитель ВАЗа и четыре пассажирки с Ford получили травмы", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
21 августа, 17:55
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округНижневартовск
 
 
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