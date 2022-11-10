https://ria.ru/20221110/dtp-1830412621.html

В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем

В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем - РИА Новости, 10.11.2022

В Югре микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем

Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:56

2022-11-10T09:56

2022-11-10T09:56

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Югре.По информации ведомства, вечером 9 ноября в Нижневартовске водитель микроавтобуса Ford Transit начал обгон в то время, когда водитель автомобиля ВАЗ, движущийся по той же полосе, включил указатель поворота налево, после чего транспортные средства столкнулись."В результате столкновения 64-летний водитель ВАЗа и четыре пассажирки с Ford получили травмы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220821/avarii-1811136716.html

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск