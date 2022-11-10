https://ria.ru/20221110/dorogi-1830469583.html
В Ярославской области отремонтировали 26 региональных дорог
В Ярославской области отремонтировали 26 региональных дорог - РИА Новости, 10.11.2022
В Ярославской области отремонтировали 26 региональных дорог
В Ярославской области введены в эксплуатацию после ремонта 26 региональных дорог, сообщило областное правительство. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:58
2022-11-10T12:58
2022-11-10T12:58
ярославская область
общество
михаил евраев
ярославская область
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. В Ярославской области введены в эксплуатацию после ремонта 26 региональных дорог, сообщило областное правительство."Работы на дорогах, включенных правительством области в основной план ремонта на 2022 год, выполнены. Введено в эксплуатацию 26 региональных объектов. Сейчас подрядные организации завершают мероприятия на тех дорогах, под которые удалось получить дополнительные средства из федерального бюджета, а также на объектах из плана нацпроекта 2023 года", - говорится в сообщении.Губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале отметил, что в этом сезоне в плане ремонта дорог удалось сделать значительно больше, чем планировали в начале года."Принес результат ранний выход подрядчиков на объекты. Многие из них сделали раньше контрактных сроков. Дополнительные 2 миллиарда, которые удалось привлечь в регион, существенно расширили карту ремонтов. Важно, что смогли включить те дороги, до которых десятилетиями не доходили руки. В следующем году темпы снижать не будем. Нам важен каждый километр, потому что это и безопасность, и удобство, и комфорт людей", - подчеркнул глава региона.По словам заместителя директора департамента дорожного хозяйства области Оксаны Петровой, губернатором поставлена задача на объектах из плана 2023 года "сделать максимум, но не в ущерб качеству". За соблюдением технологии производства работ при неблагоприятных погодных условиях служба заказчика следит особенно внимательно, отметила Петрова.Еще одна особенность нынешнего дорожного сезона, уточнили в дорожном департаменте, – увеличение объемов работ с применением ресайклера, что повышает качество и износостойкость покрытия. По данным департамента, в прошлом году методом холодной регенерации усилили 85 километров региональных дорог, в этом – более 190 километров.
https://ria.ru/20221108/dvory-1830006924.html
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общество, михаил евраев, ярославская область, жкх
Ярославская область, Общество, Михаил Евраев, Ярославская область, ЖКХ
В Ярославской области отремонтировали 26 региональных дорог
В Ярославской области ввели в эксплуатацию после ремонта 26 региональных дорог
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. В Ярославской области введены в эксплуатацию после ремонта 26 региональных дорог, сообщило областное правительство.
"Работы на дорогах, включенных правительством области в основной план ремонта на 2022 год, выполнены. Введено в эксплуатацию 26 региональных объектов. Сейчас подрядные организации завершают мероприятия на тех дорогах, под которые удалось получить дополнительные средства из федерального бюджета, а также на объектах из плана нацпроекта 2023 года", - говорится в сообщении.
Губернатор Михаил Евраев
в своем Telegram-канале отметил, что в этом сезоне в плане ремонта дорог удалось сделать значительно больше, чем планировали в начале года.
"Принес результат ранний выход подрядчиков на объекты. Многие из них сделали раньше контрактных сроков. Дополнительные 2 миллиарда, которые удалось привлечь в регион, существенно расширили карту ремонтов. Важно, что смогли включить те дороги, до которых десятилетиями не доходили руки. В следующем году темпы снижать не будем. Нам важен каждый километр, потому что это и безопасность, и удобство, и комфорт людей", - подчеркнул глава региона.
По словам заместителя директора департамента дорожного хозяйства области Оксаны Петровой, губернатором поставлена задача на объектах из плана 2023 года "сделать максимум, но не в ущерб качеству". За соблюдением технологии производства работ при неблагоприятных погодных условиях служба заказчика следит особенно внимательно, отметила Петрова.
Еще одна особенность нынешнего дорожного сезона, уточнили в дорожном департаменте, – увеличение объемов работ с применением ресайклера, что повышает качество и износостойкость покрытия. По данным департамента, в прошлом году методом холодной регенерации усилили 85 километров региональных дорог, в этом – более 190 километров.