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Более 860 километров дорог отремонтируют в Рязанской области до 2027 года - РИА Новости, 10.11.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20221110/doroga-1830616575.html
Более 860 километров дорог отремонтируют в Рязанской области до 2027 года
Более 860 километров дорог отремонтируют в Рязанской области до 2027 года - РИА Новости, 10.11.2022
Более 860 километров дорог отремонтируют в Рязанской области до 2027 года
В Рязанской области до 2027 года планируется отремонтировать более 860 километров дорог, между правительством региона и федеральным дорожным агентством подписан РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:08
2022-11-10T20:08
рязанская область
павел малков
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. В Рязанской области до 2027 года планируется отремонтировать более 860 километров дорог, между правительством региона и федеральным дорожным агентством подписан меморандум, который станет основой для совместной работы, сообщил губернатор Павел Малков."Провели рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Витальевичем Новиковым. Обсудили развитие дорожно-транспортной сети в Рязанской области. Сформирована областная программа дорожной деятельности до 2027 года, включающая строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Запланированы работы на автодорогах протяжённостью более 860 километров", - написал Малков в своем Telegram-канале.По его словам, регион должен привести в нормативное состояние не менее 50% региональных и межмуниципальных дорог до конца 2024 года, а также не менее 85% дорог, включенных в опорную сеть региона, - до конца 2027 года."Для достижения всех этих показателей рассчитываем на поддержку из федерального бюджета. Сегодня подписали меморандум между правительством Рязанской области и федеральным дорожным агентством, который станет основой для совместной работы по модернизации дорожной сети региона. Мы в числе первых трёх субъектов страны, подписавших меморандум и заручившихся такой весомой поддержкой", - отметил Малков.По данным пресс-службы правительства региона, меморандум о развитии автомобильных дорог на территории Рязанской области предусматривает комплекс первоочередных работ, программа деятельности сформирована с учетом планов реализации национальных проектов, развития туристических кластеров, территорий муниципалитетов."Подписанию меморандума предшествовала кропотливая работа по приведению опорной сети автомобильных дорог на территории Рязанской области в нормативное состояние, улучшению качества и безопасности региональных и местных дорог. Эту работу мы будем продолжать дальше. Сегодня известны показатели, к которым мы будем стремиться, прежде всего, это приведение в нормативное состояние 85% опорной сети", - цитирует слова Новикова пресс-служба правительства региона.
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павел малков, рязанская область
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область
20:08 10.11.2022
 
Более 860 километров дорог отремонтируют в Рязанской области до 2027 года

Губернатор Рязанской области Малков: более 860 километров дорог отремонтируют до 2027 года

© РИА Новости / Михаил Мордасов Работы по укладке асфальта
Работы по укладке асфальта - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Работы по укладке асфальта. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. В Рязанской области до 2027 года планируется отремонтировать более 860 километров дорог, между правительством региона и федеральным дорожным агентством подписан меморандум, который станет основой для совместной работы, сообщил губернатор Павел Малков.
"Провели рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Витальевичем Новиковым. Обсудили развитие дорожно-транспортной сети в Рязанской области. Сформирована областная программа дорожной деятельности до 2027 года, включающая строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Запланированы работы на автодорогах протяжённостью более 860 километров", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, регион должен привести в нормативное состояние не менее 50% региональных и межмуниципальных дорог до конца 2024 года, а также не менее 85% дорог, включенных в опорную сеть региона, - до конца 2027 года.
"Для достижения всех этих показателей рассчитываем на поддержку из федерального бюджета. Сегодня подписали меморандум между правительством Рязанской области и федеральным дорожным агентством, который станет основой для совместной работы по модернизации дорожной сети региона. Мы в числе первых трёх субъектов страны, подписавших меморандум и заручившихся такой весомой поддержкой", - отметил Малков.
По данным пресс-службы правительства региона, меморандум о развитии автомобильных дорог на территории Рязанской области предусматривает комплекс первоочередных работ, программа деятельности сформирована с учетом планов реализации национальных проектов, развития туристических кластеров, территорий муниципалитетов.
"Подписанию меморандума предшествовала кропотливая работа по приведению опорной сети автомобильных дорог на территории Рязанской области в нормативное состояние, улучшению качества и безопасности региональных и местных дорог. Эту работу мы будем продолжать дальше. Сегодня известны показатели, к которым мы будем стремиться, прежде всего, это приведение в нормативное состояние 85% опорной сети", - цитирует слова Новикова пресс-служба правительства региона.
 
Рязанская областьПавел МалковРязанская область
 
 
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