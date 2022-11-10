https://ria.ru/20221110/doroga-1830616575.html

Более 860 километров дорог отремонтируют в Рязанской области до 2027 года

Более 860 километров дорог отремонтируют в Рязанской области до 2027 года - РИА Новости, 10.11.2022

Более 860 километров дорог отремонтируют в Рязанской области до 2027 года

В Рязанской области до 2027 года планируется отремонтировать более 860 километров дорог, между правительством региона и федеральным дорожным агентством подписан РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:08

2022-11-10T20:08

2022-11-10T20:08

рязанская область

павел малков

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15118/20/151182012_0:31:512:319_1920x0_80_0_0_b53d97775bab993035b8b60bc5d2e9cc.jpg

РЯЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. В Рязанской области до 2027 года планируется отремонтировать более 860 километров дорог, между правительством региона и федеральным дорожным агентством подписан меморандум, который станет основой для совместной работы, сообщил губернатор Павел Малков."Провели рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Витальевичем Новиковым. Обсудили развитие дорожно-транспортной сети в Рязанской области. Сформирована областная программа дорожной деятельности до 2027 года, включающая строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Запланированы работы на автодорогах протяжённостью более 860 километров", - написал Малков в своем Telegram-канале.По его словам, регион должен привести в нормативное состояние не менее 50% региональных и межмуниципальных дорог до конца 2024 года, а также не менее 85% дорог, включенных в опорную сеть региона, - до конца 2027 года."Для достижения всех этих показателей рассчитываем на поддержку из федерального бюджета. Сегодня подписали меморандум между правительством Рязанской области и федеральным дорожным агентством, который станет основой для совместной работы по модернизации дорожной сети региона. Мы в числе первых трёх субъектов страны, подписавших меморандум и заручившихся такой весомой поддержкой", - отметил Малков.По данным пресс-службы правительства региона, меморандум о развитии автомобильных дорог на территории Рязанской области предусматривает комплекс первоочередных работ, программа деятельности сформирована с учетом планов реализации национальных проектов, развития туристических кластеров, территорий муниципалитетов."Подписанию меморандума предшествовала кропотливая работа по приведению опорной сети автомобильных дорог на территории Рязанской области в нормативное состояние, улучшению качества и безопасности региональных и местных дорог. Эту работу мы будем продолжать дальше. Сегодня известны показатели, к которым мы будем стремиться, прежде всего, это приведение в нормативное состояние 85% опорной сети", - цитирует слова Новикова пресс-служба правительства региона.

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел малков, рязанская область