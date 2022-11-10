https://ria.ru/20221110/donetsk-1830394755.html

Украинские войска нанесли по Донецку удар снарядами натовского калибра

Украинские войска нанесли по Донецку удар снарядами натовского калибра - РИА Новости, 10.11.2022

Украинские войска нанесли по Донецку удар снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T07:33

2022-11-10T07:33

2022-11-10T09:07

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По его информации, ВСУ открыли огонь в 3:57 со стороны Орловки."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Это не первый обстрел столицы ДНР за сегодняшнюю ночь. В 2:50 ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам пять 155-миллиметровых снарядов, четыре минуты спустя — три таких снаряда по Кировскому району, а в 3:05 — четыре снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам. При обстреле Куйбышевского района погиб 20-летний молодой человек, еще одна женщина получила ранения.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221110/gibel-1830392337.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато