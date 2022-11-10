https://ria.ru/20221110/donetsk-1830388192.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 10.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T03:28

2022-11-10T03:28

2022-11-10T03:28

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221110/donetsk-1830387468.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато