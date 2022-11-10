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Лепс и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь в Луганск - РИА Новости, 10.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221110/donbass-1830506950.html
Лепс и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь в Луганск
Лепс и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь в Луганск - РИА Новости, 10.11.2022
Лепс и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь в Луганск
Григорий Лепс, ЮрКисс (Юрий Киселев), ВладиМир (Владимир Киселев) и Елена Север выступили в ДК имени Ленина Луганска. Артисты дали концерт, приуроченный ко Дню... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:57
2022-11-10T15:04
шоубиз
григорий лепс
луганск
луганская народная республика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Григорий Лепс, ЮрКисс (Юрий Киселев), ВладиМир (Владимир Киселев) и Елена Север выступили в ДК имени Ленина Луганска. Артисты дали концерт, приуроченный ко Дню МВД, для военных, сотрудников полиции и других спецподразделений. Кроме того, артисты привезли в Республиканскую клиническую больницу бронежилеты, которые необходимы медикам для посещения зон боевых действий для помощи раненным и пострадавшим. Также отдельные подарки получили военные ЛНР – зимние сапоги. Гуманитарная акция была организована Лепсом и ЮрКиссом. Народный артист России вместе с другими певцами не первый раз за 2022 год посещает освобожденные территории. Ранее он уже был в Луганске и Херсоне.
https://ria.ru/20220711/leps-1801677873.html
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григорий лепс, луганск, луганская народная республика, "русская медиагруппа"
Шоубиз, Григорий Лепс, Луганск, Луганская Народная Республика, "Русская медиагруппа"
14:57 10.11.2022 (обновлено: 15:04 10.11.2022)
 
Лепс и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь в Луганск

Григорий Лепс и ЮрКисс привезли в Луганск гуманитарную помощь для военных и медиков

© "Русская медиагруппа"ЮрКисс, Григорий Лепс и ВладиМир на концерте в Луганске
ЮрКисс, Григорий Лепс и ВладиМир на концерте в Луганске
© "Русская медиагруппа"
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Григорий Лепс, ЮрКисс (Юрий Киселев), ВладиМир (Владимир Киселев) и Елена Север выступили в ДК имени Ленина Луганска. Артисты дали концерт, приуроченный ко Дню МВД, для военных, сотрудников полиции и других спецподразделений.

"Помимо выступления в театре, Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир посетили перинатальный центр Луганска. Последние восемь лет, по понятным причинам, медицина города была в плачевном состоянии. Артисты на собственные средства приобрели и привезли стерилизаторы для бутылочек, молокоотсосы, детское питание, наборы одежды для выписки, теплые конверты, много расходных средств гигиены: подгузники, пеленки, влажные салфетки", – говорится в сообщении "Русской медиагруппы".

© Русская медиагруппаЕлена Север и Григорий Лепс на концерте в Луганске
Елена Север и Григорий Лепс на концерте в Луганске
1 из 4
Елена Север и Григорий Лепс на концерте в Луганске
© Русская медиагруппа
© Фото : Русская медиагруппаРоссийская певица и телеведущая Елена Север доставила гуманитарную помощь в перинатальный центр Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ)
Российская певица и телеведущая Елена Север доставила гуманитарную помощь в перинатальный центр Луганской республиканской клинической больницы
2 из 4
Российская певица и телеведущая Елена Север доставила гуманитарную помощь в перинатальный центр Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ)
© Фото : Русская медиагруппа
© Фото : Русская медиагруппаГуманитарная помощь в Луганске
Гуманитарная помощь в Луганске
3 из 4
Гуманитарная помощь в Луганске
© Фото : Русская медиагруппа
© Фото : Русская медиагруппаГуманитарная помощь в Луганске
Гуманитарная помощь в Луганске
4 из 4
Гуманитарная помощь в Луганске
© Фото : Русская медиагруппа
1 из 4
Елена Север и Григорий Лепс на концерте в Луганске
© Русская медиагруппа
2 из 4
Российская певица и телеведущая Елена Север доставила гуманитарную помощь в перинатальный центр Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ)
© Фото : Русская медиагруппа
3 из 4
Гуманитарная помощь в Луганске
© Фото : Русская медиагруппа
4 из 4
Гуманитарная помощь в Луганске
© Фото : Русская медиагруппа
Кроме того, артисты привезли в Республиканскую клиническую больницу бронежилеты, которые необходимы медикам для посещения зон боевых действий для помощи раненным и пострадавшим.

"Спасая жизни другим людям, они, порою, теряют свои", – сказал ЮрКисс, вручая бронежилеты.

Также отдельные подарки получили военные ЛНР – зимние сапоги.
"Мы очень рады, что у нас есть возможность помочь жителям прифронтовых территорий, военным. У каждого артиста сегодня есть возможность сделать свой – пусть маленький, но очень важный – вклад в победу. Мы очень благодарны зрителям за теплый прием. И, конечно, "Русское радио" благодарит Григория Лепса за его смелость и неравнодушие", – сказала Север.
Гуманитарная акция была организована Лепсом и ЮрКиссом. Народный артист России вместе с другими певцами не первый раз за 2022 год посещает освобожденные территории. Ранее он уже был в Луганске и Херсоне.
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ШоубизГригорий ЛепсЛуганскЛуганская Народная Республика"Русская медиагруппа"
 
 
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