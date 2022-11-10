https://ria.ru/20221110/donbass-1830506950.html

Лепс и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь в Луганск

Лепс и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь в Луганск - РИА Новости, 10.11.2022

Лепс и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь в Луганск

Григорий Лепс, ЮрКисс (Юрий Киселев), ВладиМир (Владимир Киселев) и Елена Север выступили в ДК имени Ленина Луганска. Артисты дали концерт, приуроченный ко Дню... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:57

2022-11-10T14:57

2022-11-10T15:04

шоубиз

григорий лепс

луганск

луганская народная республика

"русская медиагруппа"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830520447_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_21aa79307b0be5f85c8dba05cff75cda.png

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Григорий Лепс, ЮрКисс (Юрий Киселев), ВладиМир (Владимир Киселев) и Елена Север выступили в ДК имени Ленина Луганска. Артисты дали концерт, приуроченный ко Дню МВД, для военных, сотрудников полиции и других спецподразделений. Кроме того, артисты привезли в Республиканскую клиническую больницу бронежилеты, которые необходимы медикам для посещения зон боевых действий для помощи раненным и пострадавшим. Также отдельные подарки получили военные ЛНР – зимние сапоги. Гуманитарная акция была организована Лепсом и ЮрКиссом. Народный артист России вместе с другими певцами не первый раз за 2022 год посещает освобожденные территории. Ранее он уже был в Луганске и Херсоне.

https://ria.ru/20220711/leps-1801677873.html

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

григорий лепс, луганск, луганская народная республика, "русская медиагруппа"