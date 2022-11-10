https://ria.ru/20221110/dogovorennost-1830616900.html

Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 10.11.2022

Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "очень сложно" договориться с Украиной и РФ об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС из-за отсутствия... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:13

2022-11-10T20:13

2022-11-10T20:13

в мире

рафаэль гросси

россия

энергодар

украина

запорожская аэс

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "очень сложно" договориться с Украиной и РФ об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС из-за отсутствия диалога.Он отметил, что обращается по этому вопросу не только к дипломатам, но и к военным с обеих сторон.Во вторник в МИД РФ информировали, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221109/zaes-1830124021.html

россия

энергодар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, россия, энергодар, украина, запорожская аэс, магатэ