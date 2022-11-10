Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Гросси: с Украиной и Россией "очень сложно" договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "очень сложно" договориться с Украиной и РФ об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС из-за отсутствия диалога.
"Это очень сложные переговоры... Я пытаюсь сделать так, чтобы эти две страны приняли концепцию защиты атомной электростанции", - сказал Гросси агентству Франс Пресс.
Он отметил, что обращается по этому вопросу не только к дипломатам, но и к военным с обеих сторон.
Во вторник в МИД РФ информировали, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.