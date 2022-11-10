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Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 10.11.2022
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Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 10.11.2022
Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "очень сложно" договориться с Украиной и РФ об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС из-за отсутствия... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:13
2022-11-10T20:13
в мире
рафаэль гросси
россия
энергодар
украина
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "очень сложно" договориться с Украиной и РФ об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС из-за отсутствия диалога.Он отметил, что обращается по этому вопросу не только к дипломатам, но и к военным с обеих сторон.Во вторник в МИД РФ информировали, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, рафаэль гросси, россия, энергодар, украина, запорожская аэс, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
20:13 10.11.2022
 
Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси: с Украиной и Россией "очень сложно" договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "очень сложно" договориться с Украиной и РФ об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС из-за отсутствия диалога.
"Это очень сложные переговоры... Я пытаюсь сделать так, чтобы эти две страны приняли концепцию защиты атомной электростанции", - сказал Гросси агентству Франс Пресс.
Он отметил, что обращается по этому вопросу не только к дипломатам, но и к военным с обеих сторон.
Во вторник в МИД РФ информировали, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 08:24Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области назвали условия планирования запуска АЭС
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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