https://ria.ru/20221110/dobrovoltsy-1830389753.html

Третья группа добровольцев из Приморья отправилась на Украину

Третья группа добровольцев из Приморья отправилась на Украину - РИА Новости, 10.11.2022

Третья группа добровольцев из Приморья отправилась на Украину

Третья группа добровольцев отряда "Тигр" из Приморского края отправилась на спецоперацию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T04:46

2022-11-10T04:46

2022-11-10T04:46

общество

олег кожемяко

украина

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Третья группа добровольцев отряда "Тигр" из Приморского края отправилась на спецоперацию, сообщает правительство региона."Это уже третья отправка добровольцев из Приморья, уехавших на передовую. Изначально отряд был сформирован как единственное воинское формирование… Вскоре была сформирована и отправлена на фронт вторая группа добровольцев, а затем и третья", - говорится в сообщении.Губернатор Олег Кожемяко пообщался с бойцами и заявил, что в ближайшие дни им доставят специальное оборудование, в частности квадрокоптеры, и дополнительное обмундирование. Также в регионе утверждена специальная награда для батальона "Тигр".

https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html

украина

приморский край

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общество, олег кожемяко, украина, приморский край