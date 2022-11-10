Рейтинг@Mail.ru
Третья группа добровольцев из Приморья отправилась на Украину - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/dobrovoltsy-1830389753.html
Третья группа добровольцев из Приморья отправилась на Украину
Третья группа добровольцев из Приморья отправилась на Украину - РИА Новости, 10.11.2022
Третья группа добровольцев из Приморья отправилась на Украину
Третья группа добровольцев отряда "Тигр" из Приморского края отправилась на спецоперацию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T04:46
2022-11-10T04:46
общество
олег кожемяко
украина
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804992445_0:47:3302:1904_1920x0_80_0_0_6863d0c96c39af279eb28006edd13845.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Третья группа добровольцев отряда "Тигр" из Приморского края отправилась на спецоперацию, сообщает правительство региона."Это уже третья отправка добровольцев из Приморья, уехавших на передовую. Изначально отряд был сформирован как единственное воинское формирование… Вскоре была сформирована и отправлена на фронт вторая группа добровольцев, а затем и третья", - говорится в сообщении.Губернатор Олег Кожемяко пообщался с бойцами и заявил, что в ближайшие дни им доставят специальное оборудование, в частности квадрокоптеры, и дополнительное обмундирование. Также в регионе утверждена специальная награда для батальона "Тигр".
https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html
украина
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804992445_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_71efd3ed99a4f0746dad7a78c2cb2783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олег кожемяко, украина, приморский край
Общество, Олег Кожемяко, Украина, Приморский край
04:46 10.11.2022
 
Третья группа добровольцев из Приморья отправилась на Украину

Третья группа добровольцев отряда "Тигр" из Приморского края отправилась на Украину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Третья группа добровольцев отряда "Тигр" из Приморского края отправилась на спецоперацию, сообщает правительство региона.
"Это уже третья отправка добровольцев из Приморья, уехавших на передовую. Изначально отряд был сформирован как единственное воинское формирование… Вскоре была сформирована и отправлена на фронт вторая группа добровольцев, а затем и третья", - говорится в сообщении.
Уничтожение пикапов украинских войск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 21:24Специальная военная операция на Украине
Офицер рассказал, какие задачи выполняют мобилизованные добровольцы
Губернатор Олег Кожемяко пообщался с бойцами и заявил, что в ближайшие дни им доставят специальное оборудование, в частности квадрокоптеры, и дополнительное обмундирование. Также в регионе утверждена специальная награда для батальона "Тигр".
 
ОбществоОлег КожемякоУкраинаПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала