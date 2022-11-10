https://ria.ru/20221110/dnr-1830628357.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.11.2022
ВСУ обстреляли Горловку
Украинские войска за час выпустили по Горловке 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:42
2022-11-10T21:42
2022-11-10T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Горловке 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 21.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в ходе последнего из двух обстрелов было зафиксировано прямое попадание в жилой дом, в результате чего была повреждена стена здания и газопровод, о чем мэр сообщил в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол