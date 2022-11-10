https://ria.ru/20221110/dnr-1830628357.html

ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.11.2022

ВСУ обстреляли Горловку

Украинские войска за час выпустили по Горловке 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T21:42

2022-11-10T21:42

2022-11-10T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Горловке 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 21.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в ходе последнего из двух обстрелов было зафиксировано прямое попадание в жилой дом, в результате чего была повреждена стена здания и газопровод, о чем мэр сообщил в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол