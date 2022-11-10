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Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов - РИА Новости, 10.11.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:17
2022-11-10T12:17
2022-11-10T12:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
авдеевка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.57 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.20 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 7.30 мск по Александровке - три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 11.35 мск по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.37 мск украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра.
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донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Авдеевка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 снарядов